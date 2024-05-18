新华社亚的斯亚贝巴5月17日电（记者刘方强）中非教育合作研讨会17日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行，来自非洲联盟（非盟）、联合国教科文组织、中国驻非盟使团、埃塞教育部等机构的代表参加，就“教育与发展”“教育与安全”“职业教育”等话题进行了研讨。

非盟委员会教育、科技与创新委员贝勒侯赛因说，非盟《2063年议程》的愿景是建设一个繁荣的非洲，其中教育是进步的基石，是推动可持续发展和消除贫困的引擎。教育、和平与安全是相互关联的。通过重视教育发展并将和平与安全因素纳入教育系统，可以帮助实现非洲和平与可持续发展。

中国驻非盟使团团长胡长春在致辞时说，非洲是世界上青年人口最多的大陆。非盟将2024年确定为“教育年”，体现了各成员国通过教育改革促进经济社会转型、改善民生、实现非盟《2063年议程》的决心。中国坚定支持非盟实现其目标。

胡长春表示，教育是中非合作的重要组成部分。几十年来，中国一直大力支持非洲教育事业发展，根据非洲的实际帮助培养非洲急需的人才。中非教育合作已逐步形成多层次、多领域、多形式的格局。

据中国驻非盟使团介绍，2012年以来，中国已经为非洲1万多名教师提供了培训。双方在非洲建立了67所孔子学院和10个孔子课堂。每年有大量非洲学生到中国学习，中国已成为越来越多非洲年轻人向往的留学目的地。

此次研讨会主题为“深化教育合作，增进民心相通，共筑高水平中非命运共同体”。除了专家学者、政府官员，还有来自埃塞高校的学生代表共约200人参加了此次活动。

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