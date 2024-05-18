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以色列战机空袭约旦河西岸城市杰宁

2024年05月18日09:39 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷5月17日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方17日晚发表声明说，以军战机当天向约旦河西岸城市杰宁一难民营发动空袭。

以军近期很少出动战机对约旦河西岸实施空袭，以色列多家媒体用“罕见”形容此次空袭。巴勒斯坦卫生部当天发布消息说，此次空袭造成1名巴勒斯坦人死亡，另有5人受伤。

以色列军方当天早些时候发表声明说，以北部靠近黎巴嫩边境地带遭到70多枚来自黎巴嫩的火箭弹袭击，造成2人受伤，其中数十枚火箭弹被拦截。据以色列媒体报道，火箭弹袭击在以北部地区引发大火。以国防部长加兰特当天在以黎边境地带进行安全评估时表示，以色列将“为所有可能性和选择做好准备”。

另据黎巴嫩消息人士17日表示，以军当天向黎巴嫩西贝卡地区发射两枚导弹，其中一枚导弹击中一辆汽车，造成1人死亡、2人受伤，死者为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在黎巴嫩的一名指挥官。哈马斯下属武装派别卡桑旅随后发表声明，证实其指挥官沙哈比勒·赛义德在以军袭击中身亡。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，黎巴嫩真主党声援哈马斯，其武装人员多次向以色列境内发射火箭弹和炮弹，以军则还以空袭和炮击。据联合国人道主义事务协调厅数据，本轮以黎冲突已造成8.2万黎居民流离失所。以色列方面说，冲突造成以北部边境8万居民逃离家园。

(责编：苏缨翔、崔越)

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