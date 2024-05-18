来到河南安阳，莺飞草长，惠风和畅。这座小城一片静谧祥和，却也透露着庄重和沉稳。

安阳是国家历史文化名城、中国八大古都之一。这里是甲骨文的故乡，也是《周易》的发源地，文化遗产丰盛，文化底蕴丰厚。经过千年的时光，这座城市在每个时期都沉淀了属于自己的独特魅力。3000多年前的殷商文化在此绵延不息，红旗渠精神历久弥新，低空经济成为强市建设新引擎。

近日，人民网“看见中国”多语种融媒体团队走进安阳，沉浸式感受这座活力古都。

洹河岸的千年之约

洹河是安阳的母亲河。几千年来，洹河见证了中国青铜文明的繁荣兴盛，也见证了生生不息的中华文明。在不远处，殷墟博物馆新馆犹如一尊破土而出的大鼎，静静地伫立在洹河之畔。

殷墟博物馆新馆外观。人民网记者 刘宁摄

今年2月26日，殷墟博物馆新馆正式开放，青铜器、陶器、甲骨、玉器等4000件套文物集中公开展示，其中3/4以上文物首次亮相。新馆围绕“伟大的商文明”这一主题，从商代学、甲骨学、考古史等角度，为参观者还原繁盛的商代文明。

殷墟出土的甲骨文是目前已知的中国最早的成熟文字，把中国有文字记载的历史向前推进了约1000年。早在1899年，甲骨文在这里被发现，殷商王朝由此揭开面纱。迄今发现的甲骨约有近16万片，不重复的单字约4500个，还有大量的字需要进一步研读核实。“甲骨文的造字法隐藏着我们祖先的天人观、自然观、人文观。”安阳市文物局局长李晓阳在接受采访时表示，甲骨文有着3000多年的历史，3000多年来，汉字的结构没有变，这种传承是真正的中华基因。

在殷墟博物馆的甲骨文专题展厅，参观者驻足于展柜前猜测着一笔一画的意义，其中不乏许多外国游客。李晓阳说，甲骨文是汉字走出去的先导，就像我们学习英文的26个字母一样，如果把甲骨文作为传播中国文化的工具，外国人会通过造型更直观地了解到甲骨文造字法，再与现代汉字进行对照，学习印象就会更深刻。“甲骨文是维系我们这个民族几千年文化不曾中断的最核心要素。”李晓阳表示，文字的存在使文化得以传承，甲骨文的伟大在于它维系的作用。

红旗渠的峥嵘岁月

在巍峨的太行山间，盘踞着一条全长达1500公里的“人工天河”——红旗渠。上世纪60年代，林县人民为了解决干旱缺水的困境，从山西引漳河水入林县。近10万人耗时近10年，用不挠的意志和智慧孕育出“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神。

红旗渠。人民网记者 刘宁摄

来到太行山下，张买江抬头望着红旗渠，陷入了回忆。“林县十年九旱，吃水贵如油。”张买江说，“我的父亲是红旗渠第一批参建者，为了保护工友牺牲了。我接过父亲的工作，13岁就来到渠上，是工地上年龄最小的。”

红旗渠穿越了太行山地区的悬崖峭壁，地形复杂，修建难度极高。尽管条件极其艰苦，张买江任劳任怨，还学习了点炮技术。“最多的一次点了72个炮。”张买江笑着说，“除了点炮，什么工作都做。”从干渠到支渠，张买江在工地上一做就是9年。

在青年洞的洞口，有许多学生队伍和佩戴着党徽、团徽的参观者在合影留念。张买江路过的时候和队伍里的孩子们握手、打招呼。提到为何取名为“青年洞”时，张买江介绍说，当时这个洞没有名字，因为是由300名青年修筑的，便取名为“青年洞”。看着如今这么多年轻人来到红旗渠参观，感受学习“红旗渠精神”，张买江十分欣慰。“我希望全国人民，特别是青年，都到这里走一走看一看。人民用心血、汗水和智慧换来了红旗渠，‘红旗渠精神’永在。”

低空经济蓄势腾飞

“天命玄鸟，降而生商。”出自于《诗经·商颂·玄鸟》的神话传说似乎预示了安阳的“飞翔基因”。

低空经济，是指在3000米以下空域内，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞机活动为牵引，辐射多领域的综合性经济形态。安阳被称为飞翔之城，航空运动起步较早，通用航空、无人机等产业方兴未艾，初步形成了比较完整的低空经济产业链，入选民航局首批13个民用无人驾驶航空试验基地（试验区）。

无人机。人民网记者 刘宁摄

来到位于安阳北关区的无人机产业园，在一个个金属网格内，工作人员正在进行无人机飞行测试。走进安阳蜂巢智能装备有限公司的组装车间，一架架无人机排列排放，等待着工作人员的组装、检验。安阳蜂巢智能装备有限公司总经理尤冰冰在接受记者采访时介绍说，目前研发了多款针对安防巡检、应急通讯等领域的无人机产品，主要以中大型无人机为主。“向面前这台拥有四个螺旋桨的无人机，可以在任何一个空旷场地随时起降，免去了一些固定翼无人机必须需要跑道才能运行的场地麻烦。”尤冰冰说，“在特殊自然灾害发生时，这款无人机可以迅速展开部署，为通讯失联地区提供帮助。同时，在日常中它可以对道路、无人区以及森林地区等进行防火巡查，应用场景非常广泛。”

低空经济是典型的新兴产业，是新质生产力的典型代表，也是培育发展新动能的重要方向。无人机产业作为低空经济的重要一部分，也迎来了发展的“春天”。“我们深切感受到了低空经济带来的蓬勃活力，也意识到无人机行业迎来了发展的好时机。”尤冰冰表示。“无人机产业整体的市场形势充满活力，在林业巡检、安防巡逻、应急通讯等方面都迎来了非常好的发展势头。”（刘宁 崔越 陈思 张凯伟 【俄】叶列娜）

(责编：苏缨翔、杨牧)