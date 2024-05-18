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探寻中华文脉——

三星堆：遇见 四千年文明华彩

2024年05月18日09:19 | 来源：人民网-国际频道
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在历史长河中，中华文明以其强大的生命力奔腾向前、生生不息。良渚的文明曙光、殷墟甲骨的文字传承、三星堆的文化瑰宝……中华文明绵延古今、璀璨夺目。中华文明烙印在中华民族的基因里，蕴藏在中国人民的智慧中。理解中华文明，才能读懂中国。人民网推出“探寻中华文脉”系列外宣短视频，寻找打开中华文化宝藏的钥匙，揭示传承千年的文明密码，向世界诉说古老文明重焕现代荣光的中国故事。

“三星堆遗址考古成果在世界上是叫得响的，展现了四千多年前的文明成果，为中华文明多元一体、古蜀文明与中原文明相互影响等提供了更为有力的考古实证。”2023年7月，习近平总书记在三星堆博物馆新馆参观时如是说。

三星堆博物馆中展出的黄金金面具。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆中展出的黄金金面具。人民网记者 羡江楠摄

“沉睡数千年，一醒惊天下。”位于四川省德阳市广汉市西北鸭子河南岸的三星堆遗址，代表了数千年前古蜀文明面貌和发展水平，是同时期长江流域文化内涵最丰富、面积最大的都城遗址。

日前，人民网“看见中国”外宣融媒体团队走进四川广汉，探寻神秘的古蜀文明。

“考古工作是一直处于未知的解谜过程”

炎阳当空，尘土满天。十几把大遮阳伞，支撑在三星堆遗址的一处考古发掘现场。四川省文物考古研究院馆员许丹阳正在这里进行田野考古发掘工作，手铲挖土、清理遗迹、包装文物、采集数据、记录信息……这些是他的日常工作。

四川省文物考古研究院馆员许丹阳接受人民网采访。人民网记者 张荣摄

四川省文物考古研究院馆员许丹阳接受人民网采访。人民网记者 张荣摄

在四年的考古工作中，许丹阳发掘出过青铜扭头跪坐人像，还有其他不少文物。考古挖掘中曾经碰到的难题，许丹阳记忆犹新。“在三星堆祭祀坑中，我们发现了许多象牙，由于埋藏时间久远，它的质地已经软化，像是快融化的雪糕。”在多方征集意见后，团队最终用湿润后的高分子绷带，覆盖在象牙之上固定形状，再一根一根地把它们提取出来。“这就是我做的考古工作，一个不断有惊喜、一直处于未知的解谜过程。”许丹阳说。

在发掘现场，记者看到有许多村民在专业指导下挖土。许丹阳告诉记者，“考古工作很多时间是在田间地头，和土地打交道、和村民打交道。”田野考古是考古工作的最前沿，随时会有新发现，事实上，一切发现最先都是展现在人们面前的。正如考古学家苏秉琦先生曾说，“考古是人民的事业，不是少数专业工作者的事业。”

随着科技发展，考古工作开始运用很多新技术和新方法。“比如我刚刚提到的高分子绷带，还有三维建模、超景深显微镜等等，越来越多先进的技术被运用到考古工作中。”许丹阳说。这些技术的应用使文物发掘修复工作更加科学、系统和可持续。

“文物修复的过程就是我们的故事”

三星堆遗址考古发掘与文物修复工作同步推进。身穿白大褂，仔细调整显微镜角度，观察文物上附着的细痕，三星堆博物馆文物修复师谢丽正在清理一个青铜头像。“我们现在用了许多观察类的新设备，我现在用的是体式显微镜，可以观察到文物的细节，有助于更加准确地修复。”谢丽说。

三星堆博物馆文物修复师谢丽接受人民网采访。人民网记者 张荣摄

三星堆博物馆文物修复师谢丽接受人民网采访。人民网记者 张荣摄

因为热爱，大学毕业后，谢丽一直从事文物修复工作，至今已有十年。修复文物在许多人看来枯燥重复，谢丽却对它始终充满着新鲜感：“这个工作并不枯燥，因为修复的每一件文物都是不一样的，带来的体验也是千变万化的。”

“每一件文物都很珍贵，因为它不可复制，也不可再生。”文物修复每一个步骤都很重要，急不得，要静得下心、沉得下心，谢丽经常一坐就是一天。“我做的就是把残碎的文物，原本地还原给观众。”谢丽说。

谢丽感慨：“每一个文物背后都深藏着属于自己的历史故事，也记录着我们修复师修复的故事，还将承载着观众看到它的故事。修复的过程，就是我们的故事。”

“没有三星堆，中华文明图景就不完整”

2023年7月26日，三星堆博物馆新馆开馆。新馆建筑面积5.44万平方米，是目前西南地区建成的最大遗址类博物馆单体建筑，布展共分“世纪逐梦”“巍然王都”“天地人神”三部分。文物修复后，就被送到博物馆。

三星堆博物馆馆长雷雨接受人民网采访。人民网记者 张荣摄

三星堆博物馆馆长雷雨接受人民网采访。人民网记者 张荣摄

三星堆博物馆馆长雷雨介绍，三星堆出土的文物，一部分是玉器、青铜器，这在全国范围内常见；另一部分是典型三星堆风格的器物群，如青铜大立人、青铜神树、青铜面具等，这些是三星堆遗址中最独特、最辉煌的部分，也是老百姓最感兴趣的。

1984年，雷雨来到三星堆遗址工作。1986年的两次偶然发现，令古蜀王国震惊中外。雷雨说，这两次抢救性发掘，至今仍令他记忆犹新。7月，砖厂工人挖土时，不小心挖到一处文物埋藏地，出土十多件玉器和石器，1号祭祀坑就此显现。时隔不到1个月，砖厂工人在距离1号坑30米外挖土时，再次挖到文物，2号祭祀坑的发掘工作在炎热的夏日马不停蹄地开启。坑内堆积叠压着大量文物，有青铜头像、立人像、大面具等。两个祭祀坑的发现震惊世界，被称为20世纪人类最伟大的考古发现之一。

“三星堆博物馆新馆开馆那天，习总书记来到修复与保护中心来参观，他询问我金薄片的组合关系，又弯下腰去看文物架最底层放置的一半太阳轮，还和我们探讨太阳轮的五等分，能感受到他对三星堆的文物非常熟悉，谈起来非常专业，这令我印象深刻。”2023年是雷雨在三星堆工作的第39个年头，他说，“总书记对我说40年做一件事挺不容易的，这些话对我而言是深深的鼓励和激励。”

三星堆博物馆中展出的太阳轮。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆中展出的太阳轮。人民网记者 羡江楠摄

考古工作能证实中华文明悠久的历史，也能证实中华文明对世界文明的重要贡献。雷雨表示，三星堆遗址，一方面展现了古蜀人四千多年前的文明发展成就，改变了大众对古蜀文化区域的传统认知；另一方面，表明了以三星堆为代表的古蜀文明是中华文明不可分割的一部分，极大丰富了中华文明的内涵。“中华文明的形成和发展是多元一体的，如果没有三星堆的发现，中华文明图景就不完整。”（刘宁 王禹蘅 张荣 羡江楠 【德】奥利弗）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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