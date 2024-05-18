在历史长河中，中华文明以其强大的生命力奔腾向前、生生不息。良渚的文明曙光、殷墟甲骨的文字传承、三星堆的文化瑰宝……中华文明绵延古今、璀璨夺目。中华文明烙印在中华民族的基因里，蕴藏在中国人民的智慧中。理解中华文明，才能读懂中国。人民网推出“探寻中华文脉”系列外宣短视频，寻找打开中华文化宝藏的钥匙，揭示传承千年的文明密码，向世界诉说古老文明重焕现代荣光的中国故事。

“良渚遗址是中华五千年文明史的实证，是世界文明的瑰宝。”2023年12月，习近平总书记向首届“良渚论坛”致贺信时指出。

良渚古城遗址位于浙江省杭州市余杭区，是良渚文化的权力中心和信仰中心，2019年被列入世界遗产名录。良渚的城址规模宏大，稻作农业发达，水利系统功能复杂，是长江下游环太湖流域的区域性早期国家。

近日，人民网“看见中国”外宣融媒体团队走进良渚，追溯五千年前的文明曙光。

“何其幸也，与有荣焉”

从20世纪30年代起，经过几代考古人的勘探发掘，良渚古城的神秘面纱渐渐揭示于世人面前。

良渚遗址考古与保护中心工作人员、吴家埠工作站站长范畴一直在进行良渚水利考古的工作。“前期负责遗址航拍、测绘工作，从2016年开始联合古城周边的一些遗址进行发掘调查工作。”范畴说，“以前我是学习水利的，造大坝，现在是反过来，挖大坝。”

范畴在考古现场。人民网记者 袁蒙摄

良渚的水利系统非常复杂，既对古城起保护作用，同时也起到对下游进行灌溉、运输所需木材的作用。“水坝的规划很可能在古城早期就已完成。大量的水利系统，以及大规模的城市布局让我们看到良渚时期的文明高度。”范畴说。

考古需要长期在野外进行现场工作，范畴却不觉得疲惫。“我很热爱考古。地下很多都是未知，比如挖到一个坑，里面可能有很多植物，很多器物，不确定的东西很多，每天都有新发现。”

从事考古工作十多年来，新发现北侧的一组水坝最令范畴有成就感。“我们在调查中发现了现代水坝和早期水坝错位，于是推断大山南麓所有的山谷中可能都有这种早期水坝，随后进行了勘探、测验，也证实了推断。”

考古是一门很重要的学科，中国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史，都需要考古成果来构建。良渚古城遗址是中国20世纪的重大考古发现，是见证中华五千多年文明的重要文化遗址。“2019年良渚古城申遗成功，印证了国际上对我国五千多年历史的认可，非常关键。”范畴说，“在我参加良渚考古工作10年后，良渚申遗成功。我一直参与良渚古城以及外围水利系统的调查发掘，能够参与如此重要的遗址考古工作，何其幸也，与有荣焉。”

“认清文明的来路才会知道它的去路”

良渚遗址展现了中华文明的源远流长，其重要性不言而喻。良渚博物院将五千年前的玉器、石器、陶器等各类珍贵文物珍藏，全面、立体、真实地展示了良渚遗址和良渚文化的考古成果、遗产价值。“良渚博物院向参观者展示和传达了良渚的价值，让大家看到中华文明的一脉传承。文化传承在良渚是可触摸可感知的，参观者可以实地体验深厚的五千年文明。”良渚博物院（良渚研究院）副院长黄莉说。

良渚博物院外观。人民网记者 崔越摄

黄莉认为，我们必须要认清文明的来路，才会知道它的去路，而良渚就是论述中华五千年文明的一个重要节点和精神寄托。在良渚古城遗址申遗成功前，习近平总书记两次到良渚调研，七次就良渚遗址保护和申遗工作作出重要指示。2016年，四位著名考古学家就良渚申遗工作向习近平总书记专门致信，希望促成良渚遗址早日申报世界文化遗产。总书记对此作出重要批示：“申报世界文化遗产工作要统筹安排，申报项目要有利于突出中华文明历史文化价值，有利于体现中华民族精神追求，有利于向世人展示全面真实的古代中国和现代中国。”“这是我们申遗过程中很大的一个助力。”黄莉说。

如今的良渚正是按照“向世人展示全面真实的古代中国和现代中国”来进行着相关工作。黄莉举例说，良渚博物院正在推进“良渚文化进校园”，对青少年进行美育，希望通过古代文明助力青少年塑造文化自信；另外也希望通过良渚遗址公园、良渚博物院带动保护区的经济共富，希望这里不仅是文化的高地，也成为经济共富的示范地。

“我可以证明给他们，中华文明真的有五千年”

在良渚博物院，有一支双语讲解团队，志愿者们向全世界游客讲述古老的良渚文化。外国姑娘麦安琪，便是志愿者之一。

从美国的大学毕业后，麦安琪便来到中国，如今已在杭州生活了近10年。讲到做志愿者的契机，麦安琪回忆说，自己经常来良渚博物院参观，这里的工作人员都很熟悉她。“有次工作人员询问我是否想成为志愿者，我听到后非常兴奋，因为这是我一直想做的工作。用中文说，这是一种‘缘分’。”

麦安琪为人民网外籍专家讲解文物。人民网记者 袁蒙摄

双语讲解的工作并不轻松，为了准确地将每个文物的故事传递给游客，麦安琪下足了功夫。“我每天都读书学习，做关于博物馆的研究。”她说，“中英文讲解有很多差异。例如，因为文化背景的不同，来自其他国家的游客对良渚文化知之甚少，我需要解释得更仔细。”一些博物馆的英文讲解比较简略，麦安琪认为，详细的英文讲解十分有必要。“此前为一个外国游客讲解后，她对我说，很多人并不了解这段历史，但它值得被更多人知道。听到她的话我很感动，这就是我做志愿工作的初衷。”

良渚古城遗址为实证中华五千多年文明提供了实物依据。这也是良渚文化吸引麦安琪的原因之一。“我在美国的大学学习时，有人说中华五千年文明只是个传说，当时我不知如何辩驳。但来到良渚后，我可以证明给他们，中华文明真的有五千年。”在良渚博物院做志愿者，麦安琪觉得非常幸福。“我很乐于传播良渚文化，希望每一个参观者都能在这度过愉快的时光。”（袁蒙 崔越 张文捷 阿尔达克 【西】湖长明）

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