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原苏联援华专家组总负责人阿尔希波夫纪念牌在俄揭幕

2024年05月18日06:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社俄罗斯卡卢加5月15日电  （记者陈汀）原苏联援华专家组总负责人伊万·瓦西里耶维奇·阿尔希波夫纪念牌15日在俄罗斯卡卢加州卡卢加市揭幕。中俄各界人士和阿尔希波夫后代出席揭幕仪式。

　　中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞刘庆华在揭幕仪式上说，阿尔希波夫为新中国恢复国民经济和实施第一个五年计划作出了贡献，也为巩固和延续两国人民友谊作出了不懈努力。我们要通过本次纪念活动更加坚定传承和深化两国友谊的决心与信心。

　　俄中友协副主席基里尔·巴尔斯基对记者说，我们借纪念牌揭幕缅怀阿尔希波夫为俄中关系发展所作的贡献，并将这份美好记忆代代相传。俄罗斯阿尔希波夫基金会主席、阿尔希波夫的孙子伊万·鲍里索维奇·阿尔希波夫说，爷爷在中国结交了互帮互助、彼此尊重的真正朋友，他对中国的爱和友谊贯穿了整个生命。他经常说“我一半的心属于中国”，并把这种爱传递给后代。

　　伊万·瓦西里耶维奇·阿尔希波夫在20世纪50年代赴华援助，曾获得“中苏友谊勋章”“中俄关系六十周年杰出贡献奖”“新中国60年最有影响的海外专家”等荣誉。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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