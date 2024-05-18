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外交部回应多家国际机构上调中国经济增长预期

2024年05月18日06:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月17日电  （记者董雪）就欧盟委员会和多家国际金融机构近期上调今年中国经济增长预期，外交部发言人汪文斌17日在例行记者会上应询表示，中国经济回升向好态势进一步增强了国际社会看好中国、加码中国的信心。

　　有记者问：日前欧盟委员会在其2024年春季经济展望报告中，将今年中国经济增长预期上调0.2个百分点到4.8%。近期多家国际金融机构也纷纷上调今年中国经济增长预期。发言人对此有何评论？

　　汪文斌表示，今年以来，中国经济持续回升向好，经济社会发展实现良好开局。今年一季度，中国经济增长5.3%，回升向好态势不断巩固。4月份，制造业采购经理人指数为50.4%。货物贸易进出口同比增长8%，达3.64万亿元人民币，创历史同期新高。

　　“中国经济回升向好态势进一步增强了国际社会看好中国、加码中国的信心。”汪文斌说，高盛、摩根士丹利、花旗、瑞银等国际金融机构近期纷纷上调今年中国经济增长预期。亚洲开发银行预计今明两年中国将贡献亚洲发展中国家经济增长的46%。美国管理咨询服务公司科尔尼认为，中国经济体量大，政策环境稳定积极，近年来中方推出全面取消制造业领域外资准入限制等措施，有力提振了国际投资者的信心。

　　“中国的发展是开放的发展，中国的机遇是世界的机遇。一个经济稳健前行、开放不断扩大的中国，必将继续成为世界经济增长的引擎和各国企业投资的热土。我们欢迎大家继续投资中国、深耕中国、赢在中国！”汪文斌说。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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