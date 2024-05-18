本报记者 樊 帆

中国国家统计局日前发布的数据显示，经初步核算，今年一季度中国国内生产总值按不变价格计算同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。亚洲开发银行首席经济学家朴之水近日在接受本报记者采访时表示：“中国是众多亚洲国家的最大贸易伙伴，亚行预估今明两年中国将贡献亚洲发展中国家经济增长的46%，中国将继续在亚洲经济增长中发挥关键作用。”

朴之水表示，亚行对全球和亚洲地区产业链、价值链的分析显示，当前中国深度参与全球产业链、价值链，并且在地区产业链、价值链中发挥的作用日益凸显。特别是考虑到中国生产商在许多工业领域日益增强的竞争力，以及在可再生能源和电动汽车等快速增长领域的领先地位，中国作为投资者促进了其他国家的发展。

当前，国际环境发生深刻变化，世界经济发展面临许多严峻挑战。朴之水认为，中国加快发展新质生产力，以创新发展为全球经济提供新动力。例如，中国在绿色发展方面取得长足进步，尤其是在扩大可再生能源投资规模、加快普及电动汽车以及建立排污权交易制度等方面成绩斐然。中国非常高效地生产太阳能电池板、风力涡轮机和电动汽车等，为全球绿色转型提供了支持。

朴之水表示，中国拥有庞大的市场、门类齐全的产业体系以及健全的投资和贸易法规，使其成为具有吸引力的外国投资目的地。他积极评价中国与马来西亚、新加坡、泰国等东南亚国家实施互免签证政策，认为中国游客赴亚洲其他国家旅游人数回升，有利于这些国家的经济发展，更多的人员往来也有助于促进地区贸易和投资，增进相互理解，从而为地区和平与稳定作出贡献。

（本报马尼拉电）

《 人民日报 》（ 2024年05月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)