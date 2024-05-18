中俄双方将继续秉持“不结盟、不对抗、不针对第三方”原则，不断深化政治互信，尊重各自选择的发展道路，在相互坚定支持中实现各自发展振兴

今年是中俄建交75周年，是中俄关系发展史上具有里程碑意义的重要年份。5月16日，习近平主席在北京人民大会堂同来华进行国事访问的俄罗斯总统普京举行会谈。习近平主席在会谈中强调，中俄关系75年发展历史得出的最重要结论，就是两个相邻的大国之间，必须始终弘扬和平共处五项原则，相互尊重、平等互信、照顾彼此关切，真正为双方的发展振兴相互提供助力。这既是中俄两国正确相处之道，也是21世纪大国关系应该努力的方向。习近平主席的重要论述，为中俄关系未来发展指明了方向。

元首外交引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系全方位发展。习近平主席和普京总统先后会面40余次，保持着密切沟通，为确保中俄关系健康稳定顺利发展作出战略引领。此次，两国元首举行了坦诚友好、内容丰富的会谈，全面总结了建交75年来两国关系发展的成功经验，就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署。两国元首还共同签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，见证了多项两国政府间和部门间重要合作文件签署，为中俄关系健康发展注入了新的强劲动力。双方将继续秉持“不结盟、不对抗、不针对第三方”原则，不断深化政治互信，尊重各自选择的发展道路，在相互坚定支持中实现各自发展振兴。

75年来，中俄关系历经风雨，历久弥坚，经受住了国际风云变幻的考验，携手走出了一条大国、邻国相互尊重、和睦相处、合作共赢的崭新道路，已经成为新型国际关系和相邻大国关系的典范。中俄关系之所以能够取得这些显著成就，得益于双方始终做到“五个坚持”，即坚持以相互尊重为根本，始终在核心利益问题上相互支持；坚持以合作共赢为动力，构建中俄互惠互利新格局；坚持以世代友好为基础，共同传递中俄友谊的火炬；坚持以战略协作为支撑，引领全球治理正确方向；坚持以公平正义为宗旨，致力于推动热点问题政治解决。在双方共同努力下，中俄关系始终稳定向前发展，两国全面战略协作不断加强，经贸、投资、能源、人文、地方等领域合作持续推进，为维护全球战略稳定和促进国际关系民主化作出了积极贡献。双方以建交75周年为新起点，进一步加强发展战略对接，持续丰富双边合作内涵，将更好造福两国和两国人民，为世界繁荣稳定贡献更多正能量。

双方要进一步优化两国合作结构，巩固经贸等传统领域合作良好势头。去年，中俄双边贸易额超过2400亿美元，比10年前增长了近1.7倍。这是中俄两国不断深化全方位互利合作的一个缩影。双方要积极寻找两国利益汇合点，发挥各自优势，深化利益交融，实现彼此成就。要进一步优化合作结构，巩固好经贸等传统领域合作良好势头，支持搭建基础科学研究平台网络，持续释放前沿领域合作潜能，加强口岸和交通物流合作，维护全球产业链供应链稳定。

双方要打造更多人文交流亮点，共同办好“中俄文化年”，密切地方合作，持续拉紧民心纽带。当前，双方以落实《2030年前中俄人文合作路线图》为主线，不断扩大人文领域合作。今明两年是“中俄文化年”，双方将举办一系列接地气、连民心、有热度的文化交流活动，鼓励两国社会各界、各地方加强交往，更好促进民心相知相通、相近相亲。

双方要加强在联合国、金砖国家、上海合作组织等国际多边平台以及地区事务中的沟通和协作，展现国际担当，推动建立公正合理的全球治理体系。中俄两国同为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家，双方加大战略协作，拓展互利合作，顺应世界多极化和经济全球化的历史大势，是两国共同的战略选择。今年，俄罗斯担任金砖国家轮值主席国，年内中方将接任上海合作组织轮值主席国，双方将相互支持彼此主席国工作，构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，团结壮大“全球南方”。

积土而为山，积水而为海。经过75年坚实积累，中俄两国世代友好和全方位合作已经汇聚成双方不畏风雨、不断前行的强大动力。站在新的历史起点上，中俄双方将始终坚守初心、协力担当，为两国人民带来更多福祉，为世界安全稳定作出应有贡献。

《 人民日报 》（ 2024年05月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)