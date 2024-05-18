5月16日，国家主席习近平向阿拉伯国家联盟首脑理事会会议轮值主席巴林国王哈马德致贺信，祝贺第33届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议在麦纳麦召开。阿拉伯国家媒体和接受本报记者采访的阿拉伯国家各界人士表示，习近平主席多次向阿拉伯国家联盟首脑理事会会议致贺信，为阿拉伯国家发展对华关系、加强战略自主和团结自强增添信心，期待双方进一步深化传统友谊，增进政治互信，拓展务实合作，加强国际协作，推进阿中命运共同体建设走深走实。

“彰显中方对发展阿中关系的高度重视”

习近平主席在贺信中指出：“近年来，面对世界之变、时代之变、历史之变，阿拉伯国家坚持独立自主，促进发展振兴，坚守公平正义，维护地区和平稳定，为‘全球南方’加强团结协作、维护共同利益发挥着越来越重要的作用。”

埃及解放研究中心主任伊玛德表示，习近平主席的贺信，凸显中国始终支持阿拉伯国家加强战略自主和团结自强。“中国始终发挥建设性作用，致力于通过促进对话、合作和共同发展来解决地区问题，同时尊重各国主权和各国人民独立选择社会制度和发展道路的权利。”伊玛德说。

巴林《海湾消息报》报道说，本届阿盟首脑理事会会议在一个关键时机召开，讨论的议题也十分重要。习近平主席的贺信增加了阿拉伯国家联合自强、团结奋进的信心和决心。

“习近平主席的贺信彰显中方对发展阿中关系的高度重视。”约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾表示，当前世界进入新的动荡变革期，中东地区正在发生新的深刻变化。中方在地区问题上始终秉持公正立场，始终站在和平一边，站在公平正义一边，阿拉伯国家人民对此深表赞赏，认为中国是当今世界促进和平与稳定的重要力量。阿中应进一步携手合作，共同应对气候变化等非传统安全挑战，共同促进全球可持续发展。

“中国始终同阿拉伯国家站在一起，共同为维护地区和平、稳定、发展作出贡献。”黎巴嫩亚洲与中国研究中心主任海瑟姆·穆扎恩表示，从实现中东安全稳定的五点倡议，到政治解决叙利亚问题的四点主张，再到落实巴勒斯坦问题“两国方案”的三点思路，中国为推动中东和平进程发挥了积极作用，中国方案和中国行动备受赞赏。

“阿中互利友好合作契合双方共同利益”

习近平主席在贺信中强调：“当前中阿关系处于历史最好时期。2022年12月，我同阿拉伯国家领导人共同出席首届中国—阿拉伯国家峰会，全面规划中阿关系发展蓝图，一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。一年多来，中国和阿拉伯国家政治互信不断深化，务实合作生机勃发，人文交流丰富多彩，各领域合作取得丰硕成果。”

“中国同阿拉伯国家合作坚持互利共赢，积极推进贸易投资便利化，带动阿中双向投资和贸易实现倍数级增长。首届阿中峰会为开辟阿中关系未来指明路径。”摩洛哥中国青年联合会主席纳比勒·拜勒加斯表示，阿中发展理念契合、经济结构互补，务实合作结出累累硕果。摩洛哥是北非地区首个与中国签署共建“一带一路”相关文件的国家，双方发展战略深度对接，对摩洛哥经济社会发展起到重要推动作用。

“阿拉伯国家和中国政治互信不断深化，在各领域的合作都取得丰硕成果。当前阿拉伯国家和中国关系处于历史最好时期。”阿尔及利亚—中国友好协会主席伊斯梅尔·德贝什说，阿尔及利亚和中国合作实施了一系列富有成效的项目，涉及经贸、投资、科技、人文交流等方面。去年阿尔及利亚总统特本成功访华，两国关系进一步发展。阿尔及利亚西部铁路矿业线项目、安纳巴港扩建项目等正稳步推进，为造福两国人民贡献力量。

巴林智库战略、国际和能源研究中心研究部主任奥马尔表示，阿拉伯国家与中国经济互补性强。近年来，中国企业积极参与阿拉伯国家基础设施建设项目，如中企承建和运营的沙特麦加轻轨等项目受到广泛认可。奥马尔说：“阿中互利友好合作契合双方共同利益，不断为阿拉伯国家经济社会发展作出新贡献。”

“在共建‘一带一路’框架下，大批中资企业来到伊拉克，推动了伊拉克重建进程。”伊拉克中国友好协会主席海德尔·鲁拜伊表示，阿拉伯国家与中国的友好交往源远流长，双方民众对彼此怀有深厚的感情，这为阿中友好合作夯实了基础。近年来，共建“一带一路”倡议与阿拉伯国家发展战略深度对接，为双方民众带来实实在在的福祉。

“为双方深化各领域务实合作打牢民意基础”

习近平主席在贺信中强调：“着眼未来，中方愿同阿拉伯国家一道，继续弘扬中阿友好精神，建设更高水平的中阿命运共同体，为构建人类命运共同体贡献力量。本月底，中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将在北京举行。希望双方以举办第十届部长会为契机，进一步深化各领域合作，更好造福中阿双方人民。”

“阿拉伯国家期待中国继续为地区和平与发展发挥积极作用。”科威特《报章报》国际部主任沙尔比勒·巴尔卡特表示，即将举行的阿中合作论坛第十届部长级会议将推动阿中关系持续健康发展，为地区和平与发展注入更强劲动力。

叙利亚《祖国报》专栏作家穆罕默德·奥马里表示，中国同阿拉伯国家一直是好朋友、好伙伴，阿中合作对双方促进文明交流互鉴、实现共同发展繁荣发挥了重要作用。展望未来，阿中双方将继续携手并进，在更广泛的领域开展互利合作，收获更多合作果实。

巴勒斯坦人民斗争阵线政治局委员、对华关系书记穆罕默德·阿卢什表示，中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为维护世界和平、促进全球经济包容性增长作出贡献。即将举办的阿中合作论坛第十届部长级会议将为双方加强沟通和交流提供新平台，期待会议取得务实成果，为阿中关系开辟新局面，为推动构建阿中命运共同体注入新的动力。

哈桑·达贾表示，阿中合作论坛成立20年来，双方各领域合作不断深入，为阿中人民带来巨大福祉。“阿中战略伙伴关系不断提升，不仅促进双方互利共赢，也为地区乃至世界的和平繁荣、稳定发展作出贡献，树立了南南合作的典范。”哈桑·达贾说，“阿中应进一步加强文明交流互鉴，通过开展丰富多彩的文化活动，增进彼此民众间的相互理解，为双方深化各领域务实合作打牢民意基础，推动建设更高水平的阿中命运共同体。”

（本报北京、迪拜、开罗、阿尔及尔、大马士革5月17日电 记者周輖、管克江、张志文、黄培昭、郝瑞敏、薛丹）

《 人民日报 》（ 2024年05月18日 03 版）

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