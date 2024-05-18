本报记者 严 瑜

图为在泰国春蓬府一家榴莲工厂内，工作人员在查看采摘下来的榴莲。

新华社记者 王 腾摄

农业关乎国计民生，历来是中国与东盟合作的重要领域。近年来，中国与东盟国家相关机构开展密切合作，在老挝、越南、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸建设了5个境外农业试验站，推动中国与东盟农业合作持续走深走实，惠及各国民众。

越来越多东盟国家农产品进入中国市场

近日，在广西壮族自治区最大的水果批发市场——海吉星农产品国际物流中心，不少商家挂起印有“泰国榴莲”“越南榴莲”等字样的招牌，吸引众多采购商光顾。市场内一家商铺的经营者介绍，近期正值榴莲的销售旺季，大家购买的热情很高。同时，随着大量榴莲陆续上市，榴莲价格呈现“下探”趋势，而这与中国—东盟农产品贸易的快速发展息息相关。

过去，产自东盟国家的热带水果受限于运输、仓储等条件，难以大规模进入中国市场。如今，随着中国与东盟之间建立起便捷的跨境物流体系，不仅是热带水果，各类来自东盟国家的农产品都正通过西部陆海新通道班列等，越来越多地出现在中国消费者的餐桌上。同时，脐橙、月柿、李子等产自中国的水果也不断扩大对东盟的出口，在泰国、越南、马来西亚等东盟国家热销。

这一幅幅农产品贸易往来的火热景象，为中国和东盟农业合作写下生动注脚。农业是中国—东盟合作的重点领域。近年来，中国与东盟农业合作不断走深走实。

中国海关总署发布数据显示，2023年，中国与东盟双边贸易继续增长，规模达6.41万亿元，双方继续互为对方最大贸易伙伴。

中国农业农村部发布的统计数据显示，2023年中国农产品主要贸易对象前10名中有3个是东盟国家，分别为泰国、印度尼西亚和越南。2023年泰国与中国的农产品贸易总额达178.88亿美元，贸易总量超1471万吨。

目前，东盟是中国第一大农产品贸易伙伴和最重要的农业投资目的地之一，中国也是多个东盟国家农产品出口的最大市场。除了农产品贸易之外，中国和东盟还在农业技术、减贫和乡村建设等领域建立广泛合作，取得系列成果。

“2023年是中国—东盟农业发展和粮食安全合作年。中国和东盟致力于落实好《中国—东盟粮食安全合作联合声明》，成功举办一系列活动，如第七届中国—东盟农业合作论坛、第四届中国（广西）—东盟农业科技交流合作研讨会等，一大批农业技术示范项目深入推进。从中可以看出中国和东盟对农业合作的高度重视。”上海社会科学院国际问题研究所研究员、东南亚研究中心主任刘阿明在接受本报记者采访时分析称，近年来，中国和东盟农业合作聚焦多个领域：一是农产品贸易，二是农业科技投资，三是农业相关基础设施建设，四是减贫和乡村建设经验分享。

RCEP红利持续释放，为双方合作注入动力

一些分析认为，中国与东盟农业合作如火如荼，主要得益于双方政策对接和各类自贸协定的签署。截至目前，中国和东盟已签署40多份双边农业合作协议，建立了8个双边农业合作机制，实施了300多个农业技术合作项目，涵盖农作物种植、动物疫病防控、果蔬标准化生产等多个领域。

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，政策红利持续释放，大大降低了贸易成本，开拓了出口市场，促进了区域经贸合作，更为中国和东盟农业合作注入澎湃动力。

2023年，中国与包括东盟国家在内的RCEP成员国贸易额达12.6万亿元，其中农产品贸易表现亮眼，前11个月仅从泰国、越南等东盟国家的鲜榴莲进口总额就达466.1亿元，是协议生效前2021年的1.7倍。

目前，中国—东盟自贸区3.0版谈判也在稳步推进。中国外交部副部长孙卫东近日在印尼雅加达东盟秘书处出席第30次中国—东盟高官磋商后表示，力争年内完成中国—东盟自贸区3.0版谈判，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，打造稳定畅通的区域产供链。

“近两年，中国和东盟之间的农产品贸易以及农业服务贸易都因RCEP生效而获得巨大动力。”刘阿明分析称，此外，还有多方面因素推动中国与东盟农业合作走深走实：“首先，中国东盟全面战略伙伴关系发展势头强劲，双方互信不断加深，合作渠道日益畅通，中国不断开放的、巨大的国内消费市场为东盟农产品提供了重要的出口市场；其次，中国和东盟国家农业发展各有优势、各具特色，具有很强的互补性，东盟国家希望在农业技术、农业发展理念等方面与中国加强交流与合作；第三，中国与东盟地缘相近，有助于降低农产品运输过程中的损耗以及增进双方农业技术交流；第四，共建‘一带一路’倡议提出以来，中国与东盟互联互通水平不断提升，为双方农业合作提供更多便利。”

作为高质量共建“一带一路”的标志性工程，中老铁路自2021年通车以来，为西部陆海新通道开辟了一条全新线路，大大缩短了中国市场与东盟国家产地的距离，有力带动地区经贸往来。据测算，通过铁铁、铁公联运，新线路比传统海运缩短近20天。作为泛亚铁路网的重要组成部分，未来还有望借此加强与泰国、马来西亚等国的铁路联通。

泰国媒体报道称，得益于RCEP生效和中老铁路等开通，新鲜的泰国水果只需几天就可以到达中国。

老挝农业与林业部相关负责人表示，中老铁路开通，将使中国与东盟国家农产品贸易往来更加便利高效。相信东盟通过与中国在农业领域开展深度合作，可以较好应对各项挑战，并创造新的机遇。

数字农业、绿色农业成为合作新赛道

值得关注的是，近年来，数字农业日益成为中国与东盟农业合作新赛道。一方面，借助数字农业技术，东盟国家农产品种类越来越丰富，竞争力越来越强；另一方面，依托快速发展的跨境电商，马来西亚的咖啡、菲律宾的凤梨、缅甸的特色小吃等在中国电商平台上“走红”。

“农业产业数字化是农业现代化的重要内容之一。数字技术可以在培育良种、农产品仓储物流及跨境电商等诸多领域发挥积极作用。引入数字技术和智慧农业，实现中国和东盟现代化农业发展的同频共振，这将是中国和东盟未来大有可为的合作方向。”刘阿明说。

马来西亚农业及粮食安全部部长沙布表示，中国在推动农业生产和科技进步方面有许多有益经验，马来西亚等东盟国家与中国不断扩大农产品贸易、深化农业科技合作，将为东盟国家带来更多发展机遇。

关于推动中国与东盟在智慧农业、数字乡村领域的合作，中国农业农村部副部长马有祥在2023年举办的中国—东盟数字农业论坛上建议，一是加强技术交流与合作，开展智慧农业关键技术联合攻关；二是推进数字农业产业化合作，围绕中国与东盟国家特色农产品打造“链通数融”的特色产业链；三是加大数字农业人才队伍培养力度，鼓励和引导各类主体积极参与数字农业合作，支持鼓励青年创新创业，激发数字农业发展原动力。

此外，推动绿色农业发展也是中国和东盟在农业领域开展务实合作的一项重要内容。2023年发布的《中国—东盟关于深化农业合作的联合声明》提出，促进绿色循环低碳有韧性的农业发展。因地制宜推广绿色有韧性的农业生产技术和低碳农业技术，减少化肥农药使用量，促进农业废弃物资源化利用，推动绿色农产品贸易，在条件允许的情况下建立绿色农产品质量追溯体系，共同提升本区域绿色、优质、特色农产品的竞争力。

如今，一批批中国农技专家与东盟国家当地农民、农技工作者正携手努力，为推进农业绿色和数字化转型贡献力量。据报道，近年来，中国与东盟国家相关机构开展密切合作，在老挝、越南、柬埔寨、印尼、缅甸建设了5个境外农业试验站，共筛选试种蔬菜、水稻等优新品种750多个，累计示范推广面积超过400万亩，为项目所在国培训农业技术人员1000多人次。

“今后，伴随RCEP政策红利的持续释放、区域原产地累积规则的利用以及农产品跨境电商的发展，中国和东盟的农业合作将在做好存量的基础上，继续发挥各自优势，共享资源和技术，不断拓展在数字农业、智慧农业、绿色农业等新领域的合作，提升本地区农业绿色、循环、可持续发展水平。”刘阿明说。

(责编：卫嘉、白宇)