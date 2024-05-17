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俄罗斯总统普京到访哈工大：希望俄中两国青年加强交流

2024年05月17日23:59 | 来源：新华网
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　　新华社哈尔滨5月17日电（记者杨思琪、王君宝）俄罗斯总统普京17日在哈尔滨工业大学发表演讲，并就教育科技合作、文化交流互鉴、青年成长发展等与师生交流互动。

　　今年是中俄建交75周年，教育合作一直是两国合作的重要领域。哈工大与圣彼得堡国立大学等多所俄罗斯知名高校开展科教合作。

　　“俄中两国高等院校间的合作，为两国青年提供了优质的学习机会，也加深了两国人民对彼此的了解。”普京说，俄方愿同中方继续加强合作，为两国青年提供更多交流学习的平台。

　　普京表示，俄罗斯约有9万名大中小学生学习中文，中国也有很多人学习俄语。随着俄中两国合作领域越来越广、水平越来越高，需要越来越多既懂两国语言、又精通专业领域的人才。

　　谈及兴趣爱好，普京鼓励青年学生多读书，学会欣赏音乐，养成每天运动的习惯。他表示，俄中都是体育大国，未来可以在体育领域开展更多合作。

　　普京于17日凌晨抵达哈尔滨。当天，他还出席了第八届中俄博览会开幕式，并向哈尔滨市苏军烈士纪念碑献花。（参与采写：何山、王松）

(责编：白宇、卫嘉)

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