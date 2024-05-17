新华社北京5月17日电 应习近平主席邀请，俄罗斯总统普京于5月16日至17日对中国进行国事访问。此次访问时机重要，成果丰硕，受到国际社会高度关注。外交部欧亚司司长刘彬17日向中外媒体介绍有关情况。

刘彬说，去年3月，习近平主席将俄罗斯作为新任期出访首站。此次普京总统将中国作为新任期首个外访国家，在就职总统后即踏上访华之旅，充分体现了两国元首的高度互信和密切互动。2013年以来，习近平主席同普京总统会晤40余次，保持深入沟通交流，达成一系列重要共识。两国元首始终心系中俄关系发展，为两国合作定向领航。

刘彬表示，今年是中俄建交75周年。此访期间，习近平主席同普京总统举行了坦诚友好、内容丰富的会晤，从历史和现实视角全面总结双边关系发展成功经验，在新的历史起点上为未来一个时期中俄关系发展擘画了蓝图，为两国战略协作和各领域合作作出顶层设计和战略部署。两国元首共同签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，见证了双方10多份重要合作文件的签署。普京总统还赴哈尔滨出席第八届中俄博览会，为双方经贸合作发展注入了新的动力。

刘彬说，习近平主席同普京总统还共同出席“中俄文化年”开幕式暨庆祝中俄建交75周年专场音乐会。年内双方还将举办一系列丰富多彩的文化交流项目。相信“中俄文化年”的举办将进一步激发两国文化合作潜力，共同开辟两国人民相知相亲的新愿景。

刘彬表示，中俄同为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家，加大战略协作深度、拓展互利合作维度，顺应世界多极化和经济全球化的历史大势，是双方共同的战略选择。中俄关系发展有着坚实的基础和强大的内生动力，历经岁月洗礼和国际风云变幻考验。中俄关系四分之三个世纪的风雨历程表明，不断巩固和发展中俄永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢，符合两国和两国人民的根本利益，也契合国际社会期待和时代发展潮流。正如习近平主席所强调，今天的中俄关系来之不易，值得双方倍加珍惜和呵护。

刘彬说，此次两国元首会晤期间，习近平主席提出中俄关系要做到“五个坚持”，这既是对历史经验的深刻总结，也是对当前国际大势和两国关系发展阶段的精准把握。

一是坚持以相互尊重为根本，始终在核心利益问题上相互支持。中俄双方始终将平等尊重作为最基本的相处之道，将相互支持作为最重要的协作精神。双方相互尊重对方自主选择的发展道路，始终平等相待，和睦相处，树立起大国关系典范。双方相互坚定支持对方办好自己的事，支持彼此维护主权、安全、发展利益，反对外部势力干涉内政。未来，两国将继续秉持“不结盟、不对抗、不针对第三方”原则，不断深化政治互信，在相互尊重、相互支持中实现各自的发展振兴。

二是坚持以合作共赢为动力，构建中俄互惠互利新格局。通过开展合作造福两国和两国人民，是中俄关系内生动力的根本所在。去年，中俄贸易额超过2400亿美元，比10年前增长了近1.7倍。这是中俄两国不断扩大互利合作的一个缩影，在当前世界经济复苏乏力、单边主义和保护主义沉渣泛起之际更显宝贵和难得。中俄之间的合作光明正大，符合世贸规则和市场原则，不针对第三方，也不受外部干扰和胁迫。下一步，双方将按照两国元首共识，继续推进经贸、能源、农业等传统领域合作，进一步发掘人工智能、高新技术、基础研究等合作新增长点，充分发挥互补优势，深化利益交融，实现彼此成就。

三是坚持以世代友好为基础，共同传递中俄友谊的火炬。中俄两国始终将睦邻友好作为最珍贵的世代传承。双方人文交流蓬勃开展，国家年、语言年、旅游年、青年友好交流年、媒体交流年、地方合作交流年、科技创新年、体育交流年相继成功举办，“中俄文化年”已拉开帷幕。当前，双方正举办一系列接地气、连民心、有热度的文化交流活动，两国各地方、社会各界交往热情越来越高，两国民心相知相通、相近相亲成色越来越足。此外，双方均认同文明多样性、独特性是多极世界的基础，支持全球文明倡议。

四是坚持以战略协作为支撑，引领全球治理正确方向。中俄两国作为世界大国，承载着两国人民和国际社会的福祉与期盼，有责任有义务坚定站在历史正确一边，坚定站在人类发展进步一边，为维护世界安全稳定与发展繁荣发挥建设性作用。在加速演进的世界大变局中，中俄双方始终坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，在多边平台密切协调配合，以真正的多边主义推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。今年俄方担任金砖国家轮值主席国，年内中方将接任上海合作组织轮值主席国，双方将支持彼此主席国工作，凝聚“全球南方”发展进步的合力，构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系。

五是坚持以公平正义为宗旨，致力于推动热点问题政治解决。当今世界，冷战思维阴魂不散，霸权主义、强权政治、阵营对抗直接威胁世界和平与安全。巴以冲突、乌克兰危机延宕，外溢效应持续显现，国际社会忧心忡忡。中俄双方一致认为，要以“两国方案”为基础解决巴以冲突，在乌克兰危机问题上坚持政治解决的正确方向。冲突战争没有赢家，挑动对抗、升级紧张只会给世界带来创伤。中方将继续坚持劝和促谈，同国际社会一道，为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用。

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