新华社联合国5月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽16日说，中方呼吁有关各方尊重伊拉克主权、独立和领土完整，通过同伊政府合作解决关切，避免采取单边行动，加剧紧张局势。

耿爽在联合国安理会伊拉克问题公开会上表示，当前伊拉克局势总体稳定，政府积极施政，推进经济改革、改善公共服务、创造就业、打击腐败，取得显著成效，中方对此表示赞赏。伊拉克各派别加强团结、实现和解、谋求发展，符合人民根本利益。中方支持伊拉克中央政府和库尔德地区政府继续就未决问题加强对话协商，寻求可持续解决方案。

耿爽说，伊拉克身处国际反恐前沿，安全形势仍面临威胁。国际社会应继续支持伊拉克反恐能力建设，肃清恐怖残余势力。中方欢迎伊拉克持续推进叙利亚霍尔营地内伊公民的遣返和安置工作，呼吁有关各方一起努力加快在伊外国恐怖作战分子及其家属的甄别和遣返。

耿爽指出，联合国伊拉克援助团自2003年成立以来，为支持伊拉克重建和发展做出了重要贡献。如今伊拉克国内局势稳步向好，政府治理能力不断提升，已经到了特派团精简授权、逐步撤出的时候。伊拉克总理8日致函秘书长，要求联伊援助团在2025年12月结束授权，并提出了精简授权的详细规划。

耿爽强调，安理会应以伊拉克政府表达的意愿为基础，以秘书长授权任命的独立战略评估小组提交的报告为参考，结合本月底联伊援助团授权延期，就特派团的下步工作提出规划、作出安排，确保特派团逐步缩编，平稳过渡，最终撤出。在此过程中，需要继续关注科威特失踪人员和遗失财产问题，国际社会和联合国应支持伊科双方加强合作，推动有关问题得到妥善解决。

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