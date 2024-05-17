新华社北京5月16日电 针对14日发生的一起震惊法国的袭警劫囚大案，法国总理加布里埃尔·阿塔尔15日表示，将把在逃要犯和袭击者统统缉拿归案、绳之以法。同日，数百名警察和宪兵在事发所在地法国北部诺曼底大区厄尔省展开大规模搜捕。

1月30日，法国新总理阿塔尔在位于巴黎的法国国民议会发表演说。新华社发（杰克·陈摄）

监控录像显示，14日上午，在厄尔省一处公路收费站，一辆标致汽车与两辆囚车中的一辆正面相撞，数名黑衣人随后从标致汽车以及尾随两辆囚车的一辆奥迪汽车中冲出来，向两辆囚车开枪。随后，一名男子被一名黑衣人带离囚车。

两名警察在袭击事件中死亡，另有三人重伤。囚车中的要犯穆罕默德·阿姆拉在逃。目前，尚无任何组织宣称与此次袭警劫囚事件有关。

阿塔尔15日在法国国民议会发言时说：“我们正在追踪你们，我们会找到你们并让你们受到惩罚。”法国内政部长热拉尔德·达尔马宁接受媒体采访时说，超过450名警察和宪兵正在厄尔省搜捕在逃犯人阿姆拉以及袭警人员。

3月25日，法国士兵在巴黎特罗卡德罗广场附近巡逻警戒。新华社记者高静摄

阿姆拉现年30岁，绰号“苍蝇”，生于诺曼底大区港口城市鲁昂。检方称阿姆拉从15岁开始犯案，背负十几项犯罪记录。他本月10日因入室盗窃罪被判刑。他还牵涉一起有组织谋杀未遂案和一起绑架致死案，正在接受调查。

达尔马宁说，法国警方动用了很多资源，搜捕正在取得进展。他还提到了“国际合作”。法新社认为，这表明那伙武装人员和阿姆拉可能已逃出法国。国际刑事警察组织已应法国警方要求，向阿姆拉发出红色通缉令。

按美联社说法，这是一起经过细致策划的袭击事件。阿姆拉被押送至鲁昂接受调查人员问话，其所乘坐囚车在返回厄尔省收押监狱途中遭夹击。遇害的两名警察分别为52岁的法布里斯·莫埃洛和34岁的阿诺·加西亚。

据法新社报道，这是1992年以来首次有法国狱警执勤期间遇害。此案在法国全国引发广泛关注，特别是在欧洲议会选举下月即将举行的背景下。极右翼人士利用此案抨击执法部门工作不力，致法国政府压力倍增。

事发后，法国总统埃马纽埃尔·马克龙在社交媒体发文表示，这起袭击事件让所有人“震惊”，政府正尽一切努力将袭击者缉拿归案。

巴黎检方负责打击有组织犯罪的部门正在调查此案。检察官洛尔·贝屈奥说，阿姆拉与马赛的有组织犯罪集团有重要联系，还涉嫌掌控一个贩毒网络。

另据报道，在袭警劫囚事件发生数天前，阿姆拉曾试图锯断牢房栏杆越狱，并贴胶带掩盖自己的行为。在越狱企图被发现后，他被转移至其他牢房。（郭倩）

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