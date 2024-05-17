人民网伦敦5月16日电 （记者 邢雪、周卓斌）“我很喜欢这件作品，简单的材质和工艺，却创造出了一件现代性极强的艺术品。我还注意到，这件作品旁边就是艺术家老师的作品，这说明中国的手工艺人有传承更有创新。”伦敦手工艺周主席盖伊·索尔特在竹编雕塑作品《石为云根》旁兴奋地向记者介绍。

伦敦手工艺周主席盖伊·索尔特在认真欣赏竹编雕塑作品《石为云根》。人民网记者 邢雪摄

日前，2024年伦敦工艺周正式开幕，其中包括4个中国主题展览：“和韵华夏”展览展出服饰、陶瓷、漆器等3大类技艺31位艺术家的80余件作品，全面展示中国手工艺的新风貌；“海丝回响：石头记”展览展示包括南音和水密隔舱福船制造技艺两项世界级非遗项目的28件作品，以“石头”为媒介，介绍海上丝绸之路的历史人文、工艺传统和可持续生活等；“远途归心：瓷织银艺”展览重点展示瓷器、织物和银器三大非遗技艺，通过丰富的展览形式、互动体验和零售活动，深入探索人们与故乡之间的情感纽带、手艺传承的悠久历史，以及传统工艺与现代设计的完美融合；“幸会龙：杭州传统工艺创新展”推介10个中国手工艺创新品牌，呈现榫卯建筑、铜雕、皮影、折扇等多种传统技艺。

英国观众在欣赏中国传统榫卯结构建筑模型。人民网记者 邢雪摄

“和韵华夏”展的主办方《艺术与设计》杂志社社长钱竹介绍到，本次展览带来的作品植根于中华文化沃土、反映了中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求，讲述了中华民族多元一体的故事、手工艺赋能民族地区脱贫攻坚和乡村振兴的故事、中国传统手工艺走进现代生活的故事。盖伊·索尔特表示，中国为本届伦敦手工艺周带来了新创意，“这就是为什么我总是期待着看到中国的展览”，今年来自中国不同地区、不同民族、不同传统的手工艺品展示了文化多样性，用超越语言的方式进行了文化交流。

据介绍，今年是伦敦工艺周创办的第10年，也是中国参与规模最大、内容最丰富的一届。参展方不仅希望借此机会展示中国手工艺的工艺进步、审美变迁，也将绿色发展、创造就业、促进地方特色经济纳入展示之列。绿色减贫项目“妈妈的针线活”展示了贵州当地女性手工艺人将回收的旧衣融入彝族非遗设计元素制成的手工艺品；《上海小囡·格桑缘》系列作品将牦牛绒编织非遗技艺和上海的海派钩针非遗技艺相结合，为服装带来新设计的同时，推进相关手工艺减贫；牦牛绒毛制作的拖鞋则来自于四川若尔盖草原“治沙英雄”扎琼巴让，低碳环保又健康。中国驻英国使馆公使赵飞在展览开幕活动上表示，在推进中国式现代化的进程中，传统手工艺不仅是文化传承的重要载体，还在乡村振兴和扶贫攻坚中扮演着重要角色，为中国完成全面脱贫做出了重要贡献，也成为中国绿色、低碳、可持续发展的成功实践。

英国观众被中国手工艺制品所吸引。人民网记者 邢雪摄

特地前来看展的俄罗斯观众阿纳斯塔西娅告诉记者，来自中国的展品非常“鼓舞人心”，“这些作品让我们认识到我们文化的不同，同时也让我更加对中国文化更加欣赏。”金斯敦大学时尚系系主任安东尼·贝德纳尔认为，展览能很好地向西方观众和艺术爱好者展现东方美学和中国工艺，搭建东西方手工艺爱好者互相交流的桥梁。

在“海丝回响：石头记”的展览现场，南音绕梁，来自泉州的手工艺人把的簪花技艺带到了伦敦。据主办方介绍，泉州入选世界文化遗产城市的22处代表性古迹遗址中有17项由石头构造，呈现出古代海上丝绸之路繁盛之时，世界各地往来的人在泉州留下的多元生活习俗、信仰和艺术。此次展览以“石”为主题，追寻材料、手艺、地方记忆背后的文化关联，打开海上丝绸之路沿途的历史人文、地方知识、工艺传统等等。

英国观众在欣赏来自泉州湾宋代海船模型。人民网记者 邢雪摄

一年一度的伦敦手工艺周旨在为全球的手工艺者搭建平台，交流碰撞，今年共有来自世界各地的750多家制造商、设计师、品牌和画廊参展。

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