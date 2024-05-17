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中国使馆：美方应停止“以台制华”，以实际行动维护两国两军关系大局和地区和平稳定

2024年05月17日09:46 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月16日电　中国驻美国大使馆日前举行媒体吹风会，使馆发言人刘鹏宇介绍了中方在台湾问题上的原则立场，要求美方停止“以台制华”，以实际行动维护两国两军关系大局和地区和平稳定。

　　针对台湾地区新任领导人将于5月20日举行的“就职典礼”，刘鹏宇表示，台湾地区选举是中国地方事务，选举结果不会改变世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的基本事实，也不会改变台湾必将回归祖国的历史大势。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是无可否认的客观事实，也是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。

　　刘鹏宇指出，台湾民进党在岛内推行“去中国化”“渐进台独”，图谋拓展所谓“国际空间”，其根本是搞分裂。要真正维护台海和平，就必须旗帜鲜明地反对“台独”。坚持一个中国原则越有力，台海和平就越有保障。

　　刘鹏宇表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系中最重要最敏感的问题。中方敦促美方将拜登总统多次重申的不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”、不寻求把台湾问题作为工具遏制中国等承诺落到实处，停止美台官方往来，停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

　　刘鹏宇强调，台湾问题纯属中国内政，解决台湾问题是中国人自己的事。中方将尽最大努力、以最大诚意争取和平统一。中方绝不允许任何人以任何方式把台湾从中国分裂出去。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

　　刘鹏宇就近期美方在涉台问题上的消极言行作出回应，强调台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。对于美方挺台“参与”世卫大会等、美官员发表歪曲联大第2758号决议的言论，中方强调联大第2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的一个中国原则，不可撼动、不容挑战，台湾地区参与国际组织活动必须也只能按照一个中国原则处理。关于美国会议员窜台、美台开展《21世纪贸易倡议》第二阶段谈判，中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来，坚决反对美方以任何方式、任何借口干涉台湾事务。关于美对台军售，中方认为美方武装台湾是十分危险的“赌注”行为，违反中美三个联合公报和一个中国原则，美方应停止以任何方式武装台湾，停止“以台制华”的挑衅行径，以实际行动维护两国两军关系大局和地区和平稳定。

(责编：刘叶婷、张悦)

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