沈小晓

塞尔维亚是中国在中东欧地区首个全面战略伙伴，两国“铁杆友谊”深厚。近年来，两国经贸合作硕果累累，为两国人民和双边贸易带来巨大利益。2023年，中国是塞尔维亚最大投资来源国和第二大贸易伙伴，中塞双边贸易额达43.5亿美元。塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任卡塔琳娜·扎基奇在接受采访时表示，塞尔维亚与中国之间的经贸合作的速度和广泛程度令人印象深刻。“当前，汽车零部件制造已成为塞中合作重点领域之一，这将有力推动塞尔维亚制造业的发展、扩大相关产品出口，促进塞尔维亚贸易平衡。”

塞尔维亚是2023年第六届中国国际进口博览会主宾国之一。进博会上，塞尔维亚企业与中国合作伙伴达成多项合作协议。卡塔琳娜·扎基奇表示，开放经济是塞尔维亚经济发展战略的重要组成部分，进博会为塞尔维亚企业提供了合作共赢的桥梁，与中国市场和消费者建立联系，在国际市场上展示自身特色。

塞尔维亚是最早同中国签署“一带一路”合作文件的国家之一。10年来，“一带一路”倡议为促进各国经济社会发展作出了重要贡献。2023年10月，中塞签署中国与中东欧国家的首个自贸协定，该自贸协定将于今年7月1日生效。“中国是世界上最具竞争力的市场之一。”卡塔琳娜·扎基奇表示，自贸协定将进一步促进塞中贸易和投资，并将促进塞尔维亚的出口贸易，同时，政策支持对于促进两国贸易十分重要。

卡塔琳娜·扎基奇曾多次前往中国，她谈到，每次去中国都能感受到日新月异的变化，除了美丽的风景，中国的历史、文化也是吸引她的地方。“我最欣赏中国人民勤劳、意志坚定等品格，致力于改善生活和经济发展，非常鼓舞人心。”

中国提出全球发展倡议，聚焦几大重点领域，即减贫、发展融资、绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等。卡塔琳娜·扎基奇认为，全球发展倡议以及全球文明倡议、全球安全倡议和全球人工智能倡议等其他几项倡议受到国际社会广泛关注，中国为完善全球治理提出的中国方案，体现了中国作为负责任大国的责任担当。“全球发展倡议与塞尔维亚发展战略目标一致，塞中在全球发展倡议框架下加强合作，将大有可为。”

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新兴科技正在成为全球发展的新引擎。卡塔琳娜·扎基奇认为，目前，塞尔维亚与中国在信息技术、农业、制造业、生物技术、绿色能源、旅游等领域展开新合作，这些合作将进一步提升两国经贸合作的空间和潜力，“在不断巩固现有领域合作的基础上，开启塞中互利合作新篇章。”

(责编：燕勐、刘慧)