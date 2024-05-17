李遥远

在俄罗斯首都莫斯科，一名学生在4月举行的中文日活动上制作糖画。 新华社发

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今年是中俄建交75周年，也是中俄文化年开启之年。俄罗斯文化部14日宣布，俄中文化年开幕式将于16日在北京举行。在中俄文化年框架内，双方计划在中国51个城市和俄罗斯38个城市举办230多场各类文化艺术活动。

文化活动精彩纷呈

事实上，中俄自今年初便已在文化年框架下举办了一系列丰富多彩的文化交流活动。1月16日至19日，中俄文化年框架下首场大型活动——中俄书法美术作品联展在俄罗斯首都莫斯科举行，俄罗斯民众现场观赏了由中俄两国知名书画家倾力创作的130余幅精品力作，充分感受到中俄艺术交流互鉴之美。

2月9日至18日，莫斯科市中心的特维尔广场举办盛大的庆祝活动，迎接中国农历龙年的到来。莫斯科市民和游客在市中心品美食、写春联、剪窗花、赏茶艺，沉浸式体验中国民俗文化。3月15日和17日，俄罗斯“送冬节”庆祝活动先后在北京和陕西西安举办，中国民众欣赏了俄民间歌舞，还品尝了俄式薄饼，在丰富多彩的活动中进一步了解了俄罗斯的传统文化习俗。

4月8日至5月19日，中国画家韩玉臣西藏题材油画展在莫斯科国立特列季亚科夫画廊举办，向俄罗斯民众生动展示了藏族人民的日常生活、文化传统以及当地美丽的自然风光。特列季亚科夫画廊副馆长卡尔波娃表示，俄罗斯画家也创作过西藏题材的作品，通过比较可以更加深入地理解文化艺术的多元性和包容性，与画家产生共鸣，从而不断拉近彼此的心理距离。

俄罗斯著名作曲家柴可夫斯基的作品深受中国人民喜爱。由俄罗斯国家音乐博物馆与国家彼得·柴可夫斯基音乐纪念故居博物馆联合策划的“柴可夫斯基星”主题图片展于4月11日在位于辽宁的大连世纪留声·世界音乐文化博物馆开幕，并将一直持续至今年年底。该展览以图文并茂的主题海报，从多维度展现柴可夫斯基的生平及其创作历程，吸引了大量中国观众前去观展。

民间往来如火如荼

中俄文化年框架内多项活动顺利举办，反响良好。这不仅为中俄文化年开了好头，也充分反映出当前中俄社会赓续传统友谊的坚实民意基础。

自中俄两国决定发展新时代全面战略协作伙伴关系以来，双边贸易额从2019年的1100多亿美元快速增至2023年的2400多亿美元，提前超额实现两国元首确定的贸易目标。在蓬勃发展的贸易带动下，更多具有质价比的国产新能源汽车和手机走进俄罗斯民众的生活，不断刷新着当地民众对中国制造的认知。同时，更多俄罗斯天然气被输入中国千家万户，为中国民众的日常生活带来诸多便利。

自2023年以来，中俄旅游合作逐步摆脱疫情影响，呈现迅速回暖的良好态势。俄罗斯被列入首批中国公民出境团队旅游的20个试点国家名单，中俄互免团体旅游签证政策也在正常运转执行。据中方统计，2023年全年俄赴华游客数达99.79万人次。据俄方统计，同期中国来俄游客数为47.7万人次。中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，中俄两国互为重要客源国和旅游目的地，发展旅游合作对于带动两国相关领域发展，夯实中俄新时代全面战略协作伙伴关系的社会民意基础具有重要作用。

中俄两国留学人数也正实现快速增长。据俄方统计，截至2023年12月，超过4.4万名中国留学生在俄罗斯高校学习，超过1.2万名俄罗斯学生在中国高校学习。同时，俄罗斯的“汉语热”也在持续升温。俄罗斯总统普京日前表示，今天的俄罗斯社会对中国文化艺术的兴趣很高。目前俄罗斯约有9万名大中小学生学习中文。中国艺术家参与的创作团体巡演和展览也收获了巨大成功。

人文交流前景可期

中俄在2006年首创性互办“国家年”，目前该举措已成为双边关系发展中的重要传统。此前，中俄已互办“国家年”“旅游年”“媒体交流年”“地方合作交流年”“科技创新年”和“体育交流年”等活动，并在相应框架内广泛吸引两国民众参与，增进相互了解。两国间已结成155对友好城市及友好省州，友城合作网络越织越密，科技、青年、旅游、教育等合作不断拓展，人文合作之路越走越宽，这为今明两年的中俄文化年创造了有利条件。

4月11日，俄罗斯副总理塔季扬娜·戈利科娃主持召开中俄文化年活动俄罗斯筹备组委会会议。相关消息显示，在中俄文化年期间计划举办的活动涉及音乐和舞台艺术、图书、电影、教育和创意产业等领域。此外，俄方还计划安排俄罗斯大剧院、马林斯基剧院、瓦赫坦戈夫剧院、卡萨特金娜和瓦西廖夫古典模范芭蕾舞团赴华举办大规模巡演。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。相信中俄文化年将为中俄两国在文学、音乐、戏剧、教育等领域的交流与合作提供强劲动力，进一步加强两国人民传统友谊，为两国关系持续深化奠定更坚实民意基础。

（光明日报莫斯科5月15日电 光明日报驻莫斯科记者 李遥远）

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