人民网华沙5月16日电 （记者李增伟）15日晚，“2024罗马尼亚中国电影周”在布加勒斯特隆重开幕。电影周活动由中国国家电影局、中国驻罗马尼亚大使馆共同主办，中国电影频道、布加勒斯特中国文化中心联合承办。中国驻罗马尼亚大使韩春霖、罗马尼亚文化部副国秘卡扎尔、罗马尼亚国家电影资料馆副馆长丹·克里兹伯、中国电影频道节目中心副主任马佳及罗马尼亚各界友好人士约150人出席了开幕式。

罗马尼亚中国电影周开幕式现场。布加勒斯特中国文化中心供图

韩春霖在致辞中表示，电影是文化的载体，为不同文化背景的人搭建沟通的桥梁。电影在中罗关系的发展中发挥了重要作用，两国人民通过电影增进了友谊和理解。在中罗建交75周年、建立全面友好合作伙伴关系20周年之际，希望通过此次电影周活动，进一步深化中罗人文交流与合作，增进民心相通，续写中罗传统友谊新篇章。

卡扎尔表示，文化交流与互鉴在中罗两国关系中一直扮演着重要角色。两国政府间的文化合作协定，互设文化中心，互派学者交流访问，是双方加深理解和友谊的支柱。电影是文化的重要组成部分，此次电影周活动有助于中罗两国加深包容互鉴的文化伙伴关系，发展文化多样性。

马佳在致辞时表示，电影一直是中罗友好交流的重要媒介。上世纪70年代，《多瑙河之波》《神秘的黄玫瑰》等罗马尼亚电影在中国广受欢迎。近年，《医者仁心》等优秀作品再次吸引了中国观众的目光，成为“一带一路”框架下两国民心相通的生动例证。希望本次电影周放映的5部中国影片能够为罗马尼亚观众带来视觉享受和情感共鸣。

中国电影周开幕式上嘉宾剪彩。布加勒斯特中国文化中心供图

本次电影周活动是庆祝中罗建交75周年系列活动之一。继5月15日在布加勒斯特好莱坞多功能影厅播放《封神第一部：朝歌风云》后，16日至21日，将在布加勒斯特中国文化中心展映《八角笼中》《长安三万里》《消失的她》和《三大队》共4部优秀中国电影。

中国电影周开幕仪式后，嘉宾们观看了首部电影《封神第一部：朝歌风云》。观影结束后，罗马尼亚嘉宾纷纷表示深受感染，期待看到更多的优秀中国电影。

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