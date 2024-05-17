人民网莫斯科5月16日电 （记者肖新新）当地时间15日，原苏联援华专家组总负责人伊万·瓦西里耶维奇·阿尔希波夫纪念牌在俄罗斯卡卢加州卡卢加市揭幕。中俄各界友好人士、阿尔希波夫后代等出席揭幕仪式。

阿尔希波夫纪念牌揭幕仪式现场。俄罗斯阿尔希波夫基金会供图

中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞刘庆华在揭幕仪式上表示，阿尔希波夫为新中国恢复国民经济和实施第一个五年计划作出贡献，也为巩固和延续两国人民友谊作出不懈努力。阿尔希波夫纪念牌具有特殊意义，体现了两国友好关系的不断传承。我们要通过本次纪念活动更加坚定传承和深化两国友谊的决心与信心。

刘庆华（中）向纪念牌献花。俄罗斯阿尔希波夫基金会供图

俄中友协副主席基里尔·巴尔斯基表示，阿尔希波夫为推动两国关系发展作出重要贡献。相信未来俄中友谊将会更加牢固，并不断得到发扬光大。

当地民众向纪念牌献花。俄罗斯阿尔希波夫基金会供图

俄罗斯阿尔希波夫基金会主席、俄中友协副主席、阿尔希波夫的孙子伊万·鲍里索维奇·阿尔希波夫表示，爷爷一生始终十分热爱中国，并把这种爱传递给了后代。我本人和阿尔希波夫基金会也将继续为增进俄中传统友谊、促进两国关系发展不断作出努力。

伊万·鲍里索维奇·阿尔希波夫在揭幕仪式现场致辞。俄罗斯阿尔希波夫基金会供图

伊万·瓦西里耶维奇·阿尔希波夫在20世纪50年代赴华援助，曾获得“中苏友谊勋章”“中俄关系六十周年杰出贡献奖”“新中国60年最有影响的海外专家”等荣誉。1998年，他在莫斯科去世，终年91岁。

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