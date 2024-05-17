新华社耶路撒冷5月16日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列财政部长斯莫特里赫16日发表声明说，以色列将废除与土耳其的自由贸易协定，并对从土耳其进口的商品加征100%的关税。

声明说，这一决定是对土耳其决定暂停与以色列所有进出口贸易活动而采取的反制措施，将提交内阁批准。

声明说，以方将取消所有根据自贸协定对从土耳其进口到以色列的商品降低关税的措施，此外，除现有关税税率外，还将按这些商品价值的100%征收额外关税。财政部、经济部、外交部等相关部门将寻求替代方案，以减少以色列经济对土耳其的依赖，实现商品进口来源多样化。

土耳其贸易部本月2日宣布，由于以色列在加沙地带的行动不断加剧该地区的人道主义灾难，土耳其决定暂停与以色列的所有进出口贸易。以色列外交部3日表示，将就土耳其这一决定采取多项反制措施。以方决定采取措施减少土耳其与巴勒斯坦约旦河西岸和加沙地带的经济联系，推动国际经贸组织对土耳其违反贸易协定实施制裁。以色列经济部长巴尔卡特3日表示，以方已向经济合作与发展组织投诉土耳其的决定。

据以色列中央统计局数据，2023年以色列对土耳其的出口额为15.7亿美元，进口额为46.1亿美元。土耳其是以色列第五大进口国、第九大出口国。

(责编：刘叶婷、张悦)