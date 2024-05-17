5月16日，在荷兰海牙，国际法院法官参加听证会。新华社发（西尔维娅·莱德雷尔摄）

新华社海牙5月16日电（记者王湘江）联合国国际法院16日在荷兰海牙开始就南非请求制止以色列在加沙地带的军事行动举行为期两天的听证会。

南非驻荷兰大使武西穆齐·马东塞拉当天在听证会上进行口头陈述时表示，这是南非自去年12月向国际法院对以色列提起诉讼以来，第三次被迫重返国际法院。南非请求制止以色列在加沙地带的军事行动及其针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。他说，自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，已有3.5万名巴勒斯坦人在冲突中死亡，加沙地带大部分地区已化为废墟，而以色列至今仍“逍遥法外”。他强烈要求国际法院关注加沙地带局势的严重性，并警告说，加沙地带遭受破坏的程度是第二次世界大战结束以来从未见过的。

5月16日，在荷兰海牙，国际法院法官参加听证会。新华社发（西尔维娅·莱德雷尔摄）

马东塞拉请求国际法院发布“临时措施”，命令以色列立即停止在包括加沙地带南部城市拉法在内的加沙地带所有地区的军事行动并全部撤军，命令以色列必须确保人道主义救援物资以及国际救援和调查人员等能够顺利进入加沙地带。

国际法院将于17日听取以色列代表的口头陈诉，并可能在未来几周内做出判决。

5月16日，在荷兰海牙，以色列代表出席听证会。新华社发（西尔维娅·莱德雷尔摄）

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。国际法院今年1月26日发布具有约束力的“临时措施”，要求以色列立即采取行动，防止任何可能使加沙地带巴勒斯坦人遭受种族灭绝的行为。5月10日，南非敦促国际法院发布命令，要求以色列立即停止在拉法的军事行动并撤军。

5月16日，在荷兰海牙，南非驻荷兰大使武西穆齐·马东塞拉（前右）出席听证会。新华社发（西尔维娅·莱德雷尔摄）

国际法院是联合国主要司法机关。根据《国际法院规约》，国际法院在解决各国向其递交的法律争端时，有权在其认为必要的情况下发布“临时措施”，该判决具有约束力且不得上诉。

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