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“古都文明对话（北京—巴黎）”活动举办

2024年05月17日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者赖睿）在北京市文物局的指导下，5月7日至5月10日，由中国传媒大学主办的“古都文明对话（北京—巴黎）”活动在中国传媒大学和法国巴黎人文交流中心举行。中法两国数十位专家学者以“历史·当代·未来：古都文明赓续与可持续发展”为主题，围绕历史文化保护、人居城市规划、奥运之城、创意之都等主题展开对话。

　　“北京和巴黎都是著名历史文化名城。作为东西方文明的重要代表，长期以来相互欣赏、相互吸引，在文化交流中形成了交流互鉴的佳话。”活动中，北京市文物局局长陈名杰介绍，据不完全统计，在北京，与中法文明交流互鉴相关的文物古迹有34处，接下来将继续挖掘这些文物古迹的历史和故事。他提出，要加强北京、巴黎两地文化遗产的保护合作，并推动博物馆的建设交流。

　　中国文物保护基金会理事长、国家文物局原局长刘玉珠以“文物里的中法文明交流互鉴”为题发言。他表示，从典籍、信件到绘画、瓷器，文化遗产合作一直是中法文化交流中最具活力的亮点之一。目前，中法深度推进文物合作，共同追索流失文物，两国已形成从中央到地方的全方位、多领域文化遗产合作格局。

　　法国索邦大学比较文学系教授贝纳尔·弗朗科围绕孟德斯鸠和伏尔泰的观点和经历，回顾了18世纪巴黎的东西方对话。他还以伏尔泰改编的剧作《中国孤儿》为例，介绍了这部作品对中法文化交流的重要意义。

　　中国传媒大学校长张树庭介绍，学校立足文化传播领域的特色优势，在文化遗产保护、文化创新产业、数字文化传播等领域开展了富有成效的实践探索。希望这次活动能够以思想碰撞促进民心相通，共同书写中法文化交流的新篇章。

　　联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰认为，文化在塑造可持续发展社会中发挥着重要作用。在巴黎奥运会即将举行之际，此次对话取得的成果，将会指导其他城市走向更可持续的生活方式。他说，面对全球挑战，文明的多样性给予人们力量。我们要继续促进不同文化之间的深入对话，建立相互理解，共同推动全球文化发展。

(责编：曹欣悦、张悦)

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