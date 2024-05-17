本报记者 刘少华

模特在巴黎中国文化中心举办的“恭王府服饰秀”上展示设计师创作的高定服装。

新华社记者 高 静摄

巴黎中国文化中心是中国政府在西方国家设立的第一个文化中心。本报记者近日专访了该中心主任刘红革。

记者：您是哪一年来巴黎中国文化中心的？

刘红革：我参与了巴黎中国文化中心的筹建。2002年到2007年我在这里工作，然后又到其他国家常驻并在一些部门任职，直到一年多前再次来到这里。从工作领域来说，我长期从事中国文化中心的管理运营和服务工作。

记者：与第一次在这里的五年相比，感觉有什么变化？

刘红革：最大的变化是文化资源更加丰富了，内容支撑和保障更实了，影响面也更广了。全国各省（自治区、直辖市）、各领域、各机构积极参与到对法的人文交流活动中来，成果越来越丰硕。特别是去年以来，巴黎每周几乎都会有涉及中国文化的活动，让人目不暇接。

记者：巴黎中国文化中心一年会策划多少场活动？

刘红革：大概有120至150场活动，当然活动内容有大有小，比较大的有法国中国电影节、巴黎中国戏曲节、巴黎中国曲艺节及一些重要展览，以及我们去年新打造的中法时装周等。以中法时装周为例，一周时间里就有两三千名公众走进文化中心来参加活动。

我们的理念是让法国公众走进文化中心，听中国之音，品中国之味，赏中国之美。特别是青少年，我们充分意识到青少年在促进中法未来持续的友好和推动实现构建人类命运共同体中的重要作用。目前，每周都会有2至5拨青少年走进文化中心深度地、沉浸式地体验中国文化。

记者：哪些课程最受欢迎？

刘红革：最受欢迎的是汉语课，受到各个年龄段的学员欢迎。随着中国经济社会各方面的发展，法国公众对中国文化的需求也越来越多，了解中国的愿望越来越强烈，汉语就是最好的桥梁。在法国有不少青少年选择汉语作为主要外语，也是想为将来的发展打下很好的基础。

同时，也有一些法国公众对中国的文化技能非常感兴趣，比如古筝、古琴、二胡、琵琶等，他们也非常希望能够演奏这些中国的乐器。

记者：哪些活动最受欢迎？

刘红革：对于文化中心的粉丝来说，我认为是小而美的“雅集”，比如以茶文化、书法或者是古琴、古筝为主线的一些小型活动。可能有的活动只有五六十人，但是大家可以零距离感知中国文化，充分体验后深度交流，这个特别吸引法国公众。很多法国人的特点是喜欢“知其所以然”，不少人有做课题的习惯，看到一个文化现象或者感兴趣的话题，会去深度研究、解读，然后长期跟进，他们对中国文化不是浅尝辄止，而是努力钻研。

记者：20多年来，关于中法之间的文化交流，您感受到了哪些变化？

刘红革：我的真切感受是，现在很多法国民众对于中国已经从好奇到熟悉，甚至成为某领域的“中国通”，文化交流已经从感知转化为交融阶段。

一方面，这些法国公众获取各种信息的渠道比以前丰富了，我们文化中心可以提供的文化产品也比以前更多、更充实。另一方面，去过中国的法国人也变多了，有很多法国朋友来文化中心参加活动，比如我们为国内某个城市办的文旅推介会，他们在参加过程中就会说“我去过这个地方”，然后就会主动给其他法国公众讲述那个城市的特色。

记者：经过20多年的探索，巴黎中国文化中心带给我们什么启示？

刘红革：我觉得最重要的是，文化交流、人文交流一定要常态化、不间断。既要有轰轰烈烈的活动，更要注重细水长流、润物无声的活动。巴黎中国文化中心的长期存在本身，就是一种文化价值。

巴黎中国文化中心在塞纳河畔，始终高高升起一面五星红旗。慢慢的，很多法国人就知道，想了解点中国的什么事就到文化中心来。所以我们说，这是“塞纳河畔的中国”“巴黎的中国文化客厅”。

我们要保持“静水流深”“润物无声”，活动要常态化、系列化、多样化，久久为功见实效。我们巴黎中国文化中心的工作理念是“天天有内容、周周有活动、月月有亮点、年年有创新”，国家花了这么大力气建设文化中心，就一定要对法国公众提供丰富的内容和真实立体全面的信息，保持中华文化在巴黎乃至法国持久的感召力、影响力和吸引力，推动中华文化走进法国主流文化殿堂，走进社会文化生活，走进公众内心情感世界。

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