本报记者 刘少华

巴黎中国文化中心外景。

巴黎中国文化中心供图

巴黎中国文化中心教室里，随处能见到与中国文化有关的物件。

本报记者 刘少华摄

法国学员玛丽—安吉·博约莫（左）在老师安然（右）的带领下，认真学习古筝这一中国传统乐器。

本报记者 刘少华摄

法国巴黎第七区，塞纳河左岸，一座精致的拿破仑三世风格古典建筑上，五星红旗迎风飘扬。这里是巴黎的黄金地段，左邻荣军院，右望埃菲尔铁塔，与闻名于世的大宫殿、小宫殿隔塞纳河相望。

庭院中，有古典楼、现代楼两栋建筑，以及一个中式院子。

两栋楼都大有来头——古典楼由19世纪法国著名建筑师勒·苏法舍于1858年设计建造，原为法国伯爵孟德斯鸠·弗桑萨克私宅，同左临的现法国市长协会办公楼为姊妹楼，被列为法国19世纪文化遗产；现代楼由著名建筑师阿里斯·阿塔米安和布鲁诺·高丹联合设计，整体建筑由玻璃、钢材和铝合金构成，借鉴了中国塔式建筑的特点，每上一层向内缩进。

院子里，设计了以六角半亭为主体，由竹林、苏式粉墙景窗共同构成的中式园林小景。2014年，中国美术馆馆长吴为山的青铜雕塑作品《问道》在中心庭院揭幕，雕塑的主题是孔子向老子问道。

就在这幽静的院落中，时不时传来琅琅读书声、悠悠古筝音，满眼尽是中国元素——熊猫、舞龙、书法、汉服、风筝、屏风、古籍……每天，都有很多法国人在此进进出出，深深着迷于这里丰富的东方文化。

这里是巴黎中国文化中心，于2002年11月29日正式揭牌成立。这是中国政府在西方国家设立的第一个文化中心，肩负着面向法国社会和公众传播中华文化，促进中法文明交流互鉴的使命。

这里，被亲切地称作“中国文化客厅”。

角角落落都有中国文化

走在巴黎中国文化中心，每个角落都有故事。

院墙外，还张贴着前不久的一场活动海报。主题是“第37届贝尔克国际风筝节——中国主宾国活动”，下面介绍着活动内容，“百米长龙风筝放飞表演，风筝竞技，体验工作坊，中国文化展台，汉服、民乐、茶艺、舞龙舞狮表演”。

1958年，一部名为“风筝”的电影生动描述了中法两国儿童因一只孙悟空风筝相识相知的故事。今年4月20日，法国贝尔克的海滨，天空中飘满风筝，其中来自主宾国中国的格外引人瞩目。贝尔克国际风筝节始办于1987年，每年都有百万观众到场观摩参与，是法国规模最大、最具影响力的风筝主题盛事。

院子里，草坪上立着《问道》雕塑，创作者是中国美术馆馆长吴为山。他介绍，在中国，这是一则广为流传的历史典故。这组雕塑作品点明，只有将问道、传道相结合，才能产生世界范围内的广泛对话；只有通过对话才能沟通心灵，融通情感，增进了解，共求发展。

雕塑旁，立着几只彩灯扎的小鹿构成的九色鹿灯组。巴黎中国文化中心主任刘红革对记者说，这些都是“捡回来的”。

今年2月23日，元宵节前夜，巴黎中国文化中心在巴黎风情园举办“你好！中国”——“豫园灯会美食夜”活动。灯会上，嘉宾们穿梭于形态各异的璀璨花灯间，各式奇珍异兽、神花仙草映入眼帘。豫园灯会组委会此前答应赠送给文化中心一组以九色鹿传说设计制作的灯组。灯会结束后，刘红革就赶紧张罗大家把几头小鹿运回来，作为长期展览。

为丰富文化中心的展览资源，刘红革总是会寻觅一些各类文化活动留下来的展品，一旦活动结束了，就尽量想办法留下一些最有意思的内容继续在文化中心办展览。“做一场活动轰轰烈烈，今天来、明天走，可我们传播文化需要长期与当地民众交流，要持续不断，久久为功。”

文化中心现代楼大厅里，有许多他和同事们收集来的东西。

一进大厅，右手边是一面巨大的羽绒浮雕墙，两条巨龙腾飞共舞，竹编工艺风格，藕荷色、天青色、宝石蓝、秋香色等中国传统文化的色彩表达跃于墙上。很多公众来到这里，忍不住先与这面墙合影留念，成为文化中心的新打卡地。刘红革介绍，这是去年“中法时装周”时的展品，本来展方要撤掉的，考虑到今年是龙年，便留了下来，没想到大家特别喜欢。

大厅正前方，是一组名为“奔流”的屏风，来自前不久一场上海—巴黎双城对话影像展。“苏州河之于上海，正如塞纳河之于巴黎、泰晤士河之于伦敦、哈德逊河之于纽约，它形塑了上海的城市精神，持续不断为上海注入发展的动力。观苏州河，即是观动态的上海。”展板上，用中法双语在异国他乡介绍着这座中国城市。

大厅左侧，电子展板上写着“兰亭·雅集——蓉城书韵”。这是4月29日刚刚举办的活动，特别推出24组中国书法精品，并开设书法讲座及体验活动，以中国书法为媒介，融合了太极、汉服、香道、茶道、古琴表演等中国传统文化瑰宝，向法国公众奉上行为艺术展演。

从这里抬眼望二楼，会发现挂了很多中国书法家的作品，正是前不久成都来办展览时留下来的。四楼汉语课教室里，是“汉字与中华文明”展在巴黎十五区政府展览后留下来的物料，刘红革说，“这是系统讲述汉字故事的展览，我们把这些汉字教育展板物料重复利用，给汉语学员们留下来做教材”。至于文化中心的图书馆，则是在一次次图书展、文化展结束后，随着各方赠书越来越多，藏书规模不断扩大，如今总藏书量已超过2.5万册。

不断上演春风化雨的故事

一曲悠悠的《石上流泉》，从玛丽—安吉·博约莫手中的古筝中缓缓流出。一曲罢，周围响起掌声，她有些不好意思地笑了。“我弹得还不好，古筝太难了。”

一旁的古筝老师安然“纠正”：“已经是业余五级选手了，甚至能弹六级的曲子《瑶族舞曲》，作为一个没有接触过中国音乐的人来说，已经是很不错的水平了。”

博约莫同古筝结缘是在几年前，当时她看了很多中国电影，在里面接触到了这个全新的乐器。她上网搜索，发现在巴黎居然有专门教古筝的课程。报上名后，一学就是3年。

会拉小提琴的她向记者直言，古筝“简直来自另一个世界”。“双手都要在这个巨大的乐器上演奏，同时兼顾很多东西，有时候真的很复杂。就技巧量来说，我觉得古筝比小提琴还要更多、更难。”

她右手轻抚古筝，拨动数根琴弦，奏出了不同的乐音。“你看，即使是只用一只手，也能演奏出很多不同的东西。”

博约莫感慨，即便已经学了3年，还是觉得有太多东西需要学了。好在，她已经从中得到了很多乐趣。一个人在家时，她喜欢弹奏一曲，也训练得十分刻苦。偶尔，她会给朋友们演奏，结果是“中国朋友们非常惊讶我竟然会这个，而法国朋友们则觉得乐器非常神秘”。

让她沉迷其中的原因之一是，“古筝是一个可以承载很多情绪的乐器，既可以展现出悠扬的旋律，也可以展现出像跳舞那样欢快的节奏”。她边演示边跟记者说，“你看这样像跳舞……而这样就像大自然在低诉……”

安然在边上欣慰地看着博约莫讲述对古筝的热爱。其实，安然已经在这里教学很多年了。2008年起，毕业于中国音乐学院的她，开始在巴黎中国文化中心教课，到现在已经有16年时间。

16年里，安然眼看着古筝在巴黎越来越热。第一年全班只有3名学生，今年已经有39名学生，得分成几个班教学。甚至，在她参加的音乐会上，有些本地人还会问，“这是哪国的乐器？”

如今，古筝在巴黎已经是“网红乐器”。社交媒体上，有时会出现“古筝快闪”活动——古筝演奏者在人来人往的公共场合演奏一曲，吸引人们拿起手机拍摄，视频随后在网上走红。安然说，现在班上有几个学生就是因为看到视频，特意找到巴黎中国文化中心学习这个乐器，“就觉得古筝特别有魅力”。

更让安然感慨的是，当年她刚开始教学时，整个巴黎中国文化中心只有古筝这一个乐器班，如今已经有琵琶班、竹笛班、二胡班、古琴班……不但乐器班越来越多，学员也越来越多。

让安然感到高兴的是，在她个人的演出中，已经有越来越多学生加入。大家从零开始，将古筝文化从这里传向巴黎甚至法国其他地方。

而这，也是文化中心诸多工作的一个缩影。

精彩活动一幕接一幕

每周，有750多名学员走进巴黎中国文化中心。从周一到周六，从汉语到民乐、戏曲，展开与中国文化有关的学习。

文化中心四楼，汉语老师正一句一句带着孩子们读中文。“没有知识就很难实现自己的理想……”稚嫩的读书声，一遍遍回响在教室里。

面对记者，孩子们用中文打开了话匣子。

“我叫忝雨，今年11岁，学习中文6年了。我喜欢中国，喜欢说中文。”“我9岁了，学习中文两年了。”……大多字正腔圆，展示着优秀的学习成果。

文化中心除了课堂教学，还有诸多活动。

有些活动是在文化中心里面办的。这里的设施很丰富，在古典楼设有多功能展厅、会议和宴会厅，现代楼设有接待厅、多功能小剧场、艺术展廊、多媒体图书馆、中华文化体验馆、汉语教室等设施，展览、演出、讲座、体验、推介、培训，众多活动在这里展开。

更多的活动走出了文化中心，走向巴黎甚至更远，打响一个又一个品牌活动。

数据显示，巴黎中国文化中心设立以来的20多年，接触了大量当地主流社会的公众，也举办了大量的活动。光从活动来说，20多年里就举办了3000多场形式多样、丰富多彩的文化活动。

其中，有每年必办的“欢乐春节”“天涯共此时——中秋节”等节庆系列品牌，文化中心通过这些活动与法国公众分享节日喜悦、感受文化内涵。也有常态化举办的“法国中国电影节”“巴黎中国戏曲节”“巴黎中国曲艺节”“中法时装周”“春之旋律音乐会”等自主品牌活动，使法国公众了解中国传统文化、感知当代中国发展。

在精心设计的中华文化体验馆，活动几乎要排队上演。“茶和天下·雅集”“青少年中国故事讲堂”“走进中心过大年”“汉语之夜”“兰亭雅集”等文化体验品牌活动，邀请法国公众走进中心，沉浸式交互体验中国文化。

更多的活动，正在走向法国各地。

5月12日晚，第十届法国中国电影节首场活动暨中法合拍纪录电影《康熙与路易十四》的特别放映在巴黎百代歌剧院高级电影院成功举办。这部为庆祝中法建交60周年而作的电影，着眼于“中国故事，国际表达”，由中法专业电影团队分别在两国取景拍摄。

据介绍，电影节组委会精选出近年来10部在中国最新上映的电影佳作，如《热辣滚烫》《飞驰人生2》《康熙与路易十四》等，从5月13日起，在全法合作院线进行为期一个多月的集中展映。

“文化交流是千头万绪的，内容丰富浩如烟海，我们的工作就是把一个个小线索、小故事慢慢扩展，然后组合，系列化、系统化地讲出来。”刘红革告诉记者，巴黎中国文化中心始终不断寻找更好的文化传播方式，以实现更好的文化交流效果。

就这样，在巴黎中国文化中心，中国文化展示和传播活动一幕接一幕。

(责编：曹欣悦、张悦)