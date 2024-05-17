新华社法国戛纳5月16日电（记者张百慧）中外电影合作交流会15日在刚刚开幕的第77届戛纳国际电影节上举行。来自中国、法国、意大利等国的数十名演员、导演、制片人等纷纷表示，期待中外电影界开展更多合作，共享中国电影市场发展新机遇。

中国国家电影局常务副局长毛羽在交流会上说，2023年中国电影总票房约550亿元人民币，是全球第二大电影市场。中国电影的发展离不开与世界的交流与合作，同时也为世界电影带来更多机遇。

携新片《狗阵》入围本届电影节“一种关注”单元的中国导演管虎说，中国电影市场如今日臻成熟，期待通过更加灵活多样的合作形式，推动投资方、影视公司等中外专业人士之间的交流，促进对他国文化的了解和电影语言的创新。

曾执导中法合拍电影《夜莺》的法国著名导演、制片人菲利普·米尔分享了与中国电影人合作的经历，建议中法导演进一步交流，加深了解。

关注中国动画电影的法国制片人阿东·苏马什表示，丰富的中国历史文化为创作提供了灵感源泉。他说：“相较于法国而言，中国电影市场更为广阔。动画作为一种世界性语言，是法中电影合作的便捷形式，有望共同探索创新。”

第77届戛纳国际电影节于5月14日至25日举办。《风流一代》《狗阵》《九龙城寨之围城》等多部中国影片入围不同官方单元。此外，中国电影代表团带来180余部中国电影参与本次戛纳电影市场交易。

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