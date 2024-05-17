应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，巴基斯坦伊斯兰共和国副总理兼外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔于2024年5月13日至5月16日访问中国。2024年5月15日，王毅阁下和达尔阁下在北京共同主持第五次中巴外长战略对话。

此次战略对话期间，双方就双边关系以及两国战略、经济、政治、防务安全、贸易投资商务、人文等各领域合作全面交换意见，并就共同关心的国际地区问题进行讨论。双方一致同意携手采取措施捍卫共同利益，增进两国人民福祉，共同促进地区和平、发展与繁荣。

双方重申，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，两国“铁杆”友谊坚如磐石，战略互信牢不可破。健康、强劲发展的中巴关系，对地区和平、发展和稳定具有重要战略意义。双方将落实好两国领导人达成的重要共识，密切各层级交往，深化治国理政经验交流，进一步加强各领域合作共赢，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

中方祝贺巴基斯坦大选顺利举行，祝愿巴方新一届政府带领巴基斯坦人民维护国家稳定安全、促进经济发展繁荣。巴方高度评价在习近平主席领导下，中国在新时代取得的重大发展成就，赞赏中方以人民为中心的发展理念，认为中国式现代化为发展中国家自主发展提供了新的路径选择和实践方案。

双方重申在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。巴方重申坚定奉行一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力，反对任何形式的“台湾独立”。巴方在涉疆、涉藏、涉港、南海等问题上坚定支持中国。中方重申支持巴方捍卫国家主权、独立和领土完整，支持巴方走符合本国国情的发展道路并实现经济繁荣，支持巴方坚定打击恐怖主义，支持巴方在国际和地区事务中发挥更大作用。

双方强烈谴责“3·26”巴基斯坦达苏水电站项目中方人员车队遭恐怖袭击事件，强调任何企图破坏中巴合作的行径都绝不会得逞。巴方致力于维护同中国的“铁杆”友谊，将全力缉拿真凶并将其绳之以法，采取更加切实有效安保措施，全力确保在巴基斯坦的中国人员、项目和机构安全。中方肯定巴方多年来为打击恐怖主义作出的贡献和牺牲。

双方重申以零容忍态度打击一切形式的恐怖主义，同意进一步全面加强反恐安全合作。双方呼吁国际社会加强反恐合作，坚决反对在反恐问题上采取“双重标准”。

双方将共同推动中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动走深走实，共建增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊，并同巴方发展规划和优先领域对接，打造中巴经济走廊建设“升级版”。双方同意加快推进1号铁路干线升级改造、瓜达尔港、喀喇昆仑公路二期改线等重大互联互通项目，因地制宜加强农业、产业园区、矿业、信息技术等领域合作，增强巴基斯坦可持续发展能力。双方认为，红其拉甫公路口岸在促进中巴经贸往来和人文交流等方面发挥着重要作用，同意加快推进红其拉甫口岸常年开放各项工作。

双方讨论了能源领域现有合作，同意进一步加强有关合作。双方同意进一步加强两国金融业和银行业合作，包括在地区和国际平台相互支持。巴方感谢中方在财政金融等方面提供支持，感谢中方在巴基斯坦面临洪灾等自然灾害时及时提供援助。

双方对两国不断拓展的空间合作感到满意，同意在此基础上进一步深化合作，以和平、互利方式探索太空。

双方强调维护南亚和平稳定的重要性、解决所有未决争议的必要性，反对任何单边行动。巴方向中方通报查谟和克什米尔地区形势最新发展。中方重申，克什米尔问题是历史遗留下来的争议，应根据《联合国宪章》、联合国安理会有关决议以及相关双边协定，通过和平方式妥善解决。

双方重申愿积极开展全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议框架内合作。巴方高度赞扬中方为维护发展中国家可持续发展权益所作努力。双方对在联合国、上海合作组织等多边机制中开展的合作感到满意，同意加强协调配合，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。双方重申坚持《联合国宪章》宗旨和原则，支持多边主义和自由贸易，反对搞“小圈子”和阵营对立。

双方同意加强在阿富汗问题上的沟通协调，呼吁国际社会共同努力，帮助阿富汗妥善应对人道局势、经济发展等方面挑战，鼓励阿富汗包容建政、温和施政、睦邻友好、坚定打恐，包括不允许利用阿富汗领土从事恐怖主义活动，为阿富汗实现稳定发展、融入国际社会发挥积极建设性作用。

双方重申，解决巴以冲突的根本出路在于落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国。联合国安理会通过的决议具有约束力，应当得到有效执行，立即实现无条件和持久的停火。国际社会应当以更大的紧迫感增加对巴勒斯坦问题的投入，为推动尽快重启巴以和谈付出更大努力，实现持久和平。

双方重申，中巴两国是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，将弘扬“铁杆”友谊、深化互利合作、加强战略协作，不断为中巴全天候战略合作伙伴关系设定新目标、开创新局面。

（新华社北京5月16日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 04 版）

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