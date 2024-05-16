人民网讯 据阿联酋通讯社报道，阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪在阿布扎比举行的2024中阿企业家峰会开幕式上表示，阿联酋与中国在支持创业方面拥有共同的远景，创业是推动可持续经济增长的主要驱动力。

宰尤迪在致辞中指出，该峰会旨在探索商业和投资机会，巩固两国企业界之间的伙伴关系，进一步推动阿中经济发展。他强调，此次峰会是展示阿中日益增长的经济关系的重要平台，有助于探索商业机会并推动双方在各个领域的合作。

宰尤迪指出，中国在过去50年中转型为制造业强国，成为全球经济发展的主要推动力量之一。如今，作为先进技术中心崛起的中国将塑造未来50年的经济议程。他表示，这一成功在很大程度上归功于中国对创新和私营企业的支持。中国企业在机器人、智能制造、医疗保健、电动汽车等许多关键领域处于全球前沿。

宰尤迪表示，阿拉伯世界也在通过投资未来产业和发展创业生态系统，实现长期可持续繁荣。他强调，当今，创业处于技术变革的前沿，并塑造着市场趋势，在推动全球经济发展方面起着关键作用。

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