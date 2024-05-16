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综述｜美国4月通胀回落　刺激美股三大股指创新高

2024年05月16日14:12 | 来源：新华网
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　　新华社纽约5月15日电　综述｜美国4月通胀回落　刺激美股三大股指创新高

　　新华社记者刘亚南

　　美国4月消费者价格指数（CPI）涨幅整体回落，表明近期美国通胀压力有所缓解，符合此前市场预期。受此影响，纽约股市三大股指15日高开，盘中涨幅进一步扩大，收盘时三大股指显著上涨并均创下历史新高。

　　美国劳工部当日盘前公布的数据显示，美国4月CPI环比上涨0.3%，低于3月的0.4%；同比上涨3.4%，较3月的3.5%小幅下降。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.6%，涨幅也都低于3月份水平。

　　当日公布的通胀数据利好消息进一步提振市场乐观情绪，带动三大股指齐创新高。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨349.89点，收于39908.00点，涨幅为0.88%；标准普尔500种股票指数上涨61.47点，收于5308.15点，涨幅为1.17%；纳斯达克综合指数上涨231.21点，收于16742.39点，涨幅为1.40%。

　　分析人士认为，美国4月CPI全面回落至少暂时终结了今年一季度的“火热涨势”，表明通胀压力或逐步缓解，有可能继续向2%的长期目标回落。

　　瑞银集团财富管理部门分析师当天表示，虽然美国4月CPI环比涨幅仅比预期低0.1个百分点，但这是自去年10月以来首次出现涨幅低于预期的情况。同时，4月核心CPI涨幅是今年以来最低水平，数据表现相当积极。

　　通胀数据公布后，当天美国国债收益率快速走低，美国10年期国债收益率下降9.8个基点，收于4.344%；美国2年期国债收益率下降7.9个基点，收于4.738%。

　　瑞银集团表示，美国股市当天对通胀数据作出积极反应，国债收益率下降为多头提供“弹药”并支持股市走高。目前，投资者在几周前的担忧逐渐缓解。

　　分析人士表示，近期美国宏观数据或使美联储有更多理由在今年内降息。

　　芝加哥商品交易所美联储观察工具15日下午公布的数据显示，市场认为美联储在9月议息会议上至少降息25个基点的概率为75.3%，显著高于前一日的65.1%。

　　不过，市场仍需进一步观察通胀走势，对美联储何时启动降息仍存分歧。美国里根资本公司分析师斯凯勒·魏南德说，最新通胀数据让美联储最早在今年9月降息得到“喘息空间”，但美联储货币政策路径尚未确定。

　　美国银行全球研究部经济学家仍维持美联储在今年12月首次降息的预测，认为通胀仍需更大力度放缓或者就业市场数据走弱，美联储才有可能考虑在9月降息。

(责编：刘叶婷、张悦)

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