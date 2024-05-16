新华社日内瓦5月15日电（记者 曾焱）世界卫生组织15日说，新款登革热疫苗TAK-003已被列入世卫组织资格预审疫苗清单中。这是进入该清单的第二款登革热疫苗。

据世卫组织当天发布的新闻公报，TAK-003由日本武田药品公司研发，是一款减毒活疫苗。世卫组织建议在登革热负担和传播强度较高的环境中为6至16岁的儿童接种该款疫苗。该疫苗需接种两剂次，间隔3个月。

世卫组织监管和资格预审司司长罗热里奥·加斯帕尔说，TAK-003通过资格预审是提高登革热疫苗全球可及性的重要一步，这意味该疫苗现在有资格被联合国儿童基金会和泛美卫生组织等联合国机构采购。

据世卫组织网站介绍，药品资格预审是世卫组织的一个服务项目，用以评估医药产品的质量、安全性和疗效。通过资格预审的药物清单现已成为国际采购机构的大宗药品采购指南，同时为越来越多的国家采用。

此前，法国制药公司赛诺菲巴斯德研制的“Dengvaxia”疫苗被列入世卫组织资格预审疫苗清单。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。

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