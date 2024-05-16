人民网迪拜5月16日电 （记者管克江）5月14日下午，拉巴特中国文化中心展厅人头攒动，旅摩中国书法老师陈超尘与摩洛哥阿拉伯语书法老师库拉里携手，一纸金底黑字、用中文和阿拉伯文共同书写的“兰亭雅集”呈现在现场观众面前，“兰亭·雅集”中国当代书法艺术展——成都篇正式拉开帷幕。中摩各界代表近百人出席。

展览主视觉。拉巴特中国文化中心供图

拉巴特中国文化中心执行主任胡娅丽介绍了本次书法展的亮点及“兰亭·雅集”系列活动的各项内容，表示希望以这次书法展为契机，与摩各文化艺术机构进一步加强交流合作，推动中摩两国文化交流互鉴走深走实。成都市书法家协会主席、四川师范大学教授王兴国在视频致辞中介绍了成都的历史文化底蕴和成都市书法家们对此次展览的精心准备，欢迎摩洛哥朋友们到成都做客。

中摩书法老师在共同创作。拉巴特中国文化中心供图

中摩书法老师的共同创作将现场氛围提至高点。两国书法使用的书写工具和墨水各不相同，中文的“兰亭雅集”四字苍劲有力，体现出汉字书法的独特境界，阿拉伯文则蜿蜒柔美，尽显摩洛哥风情。两种书体珠联璧合，彰显文明对话之美。

中国书法老师带领现场观众体验书法。拉巴特中国文化中心供图

摩洛哥书法老师正在创作。拉巴特中国文化中心供图

中国书法老师为摩洛哥朋友们书写中文姓名，摩洛哥书法老师则为中国朋友们书写阿语姓名，观众们上手体验中国书法。来自穆罕默德五世大学孔子学院的奥斯曼说，这次活动大大丰富了自己的书法和中国文化相关知识。

观众参观书法展。拉巴特中国文化中心供图

本次展览由拉巴特中国文化中心和成都市文学艺术界联合会、成都市书法家协会共同主办。展品分为“行书”“草书”“楷书”“隶书”“篆书”五个版块，展出来自成都市书法家协会会员的40幅精美书法作品，展览将持续展至6月1日。（叶盈汐对本文亦有贡献）

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