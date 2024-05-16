人民网迪拜5月15日电 （记者管克江）2024中阿企业家峰会15日在阿联酋阿布扎比开幕。开幕大会由中外企业家联合会与阿布扎比商会联合主办，聚焦绿色能源、智能制造、科技创新、金融投资四大主题，来自中阿政商各界的200余名代表参加。

峰会开幕式。中外企业家联合会供图

原中国外经贸部副部长、中外企业家联合会联席主席龙永图发表视频致辞表示,中阿企业家峰会是推动中国同阿拉伯国家合作的大平台，希望双方秉持开放合作理念，以务实态度寻求更多合作机遇，落实更多具体项目。

中国驻阿联酋大使张益明致辞。中外企业家联合会供图

中国驻阿联酋大使张益明致辞表示，2023年，在全球经济低迷大背景下，中阿贸易规模接近千亿美元大关。阿联酋保持中国在阿拉伯国家第二大贸易伙伴、第一大出口市场、第三大工程市场地位。双边合作“上天入地”“点多面广”，超过8000家中资企业在阿投资兴业，覆盖基础设施、金融货币、新能源、生命科学、人工智能等各行各业。令人欣喜的是资本、货币为主的投资合作正成为新亮点和增长点。2023年，中国对阿联酋投资流量逾17亿美元，同比增长16.48%，占中国对阿拉伯国家投资总额的60%；阿联酋对华投资同比增长120%，占阿拉伯国家对华投资的90%。今年初，两国深度参与共建的多边央行数字货币桥已成功完成价值5000万迪拉姆的首笔跨境支付交易。

张益明表示，中国经济持续回升向好，彰显强大韧性与活力。中国开放的大门只会越开越大，中国巨大市场和高水平开放，对阿联酋和阿拉伯国家都是重大利好。期待更多的中国企业来到阿联酋投资兴业，诚挚欢迎阿联酋和阿拉伯企业继续投资中国，进一步增进双向交流，把双方合作的纽带拉得更紧，把互惠的蛋糕做得更大，为中阿全面战略伙伴关系和中阿（拉伯）命运共同体建设贡献力量。

阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪致辞。中外企业家联合会供图

阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪致辞强调，阿中两国对未来有着共同的愿景，都致力于对知识、创新、技术和新经济领域持续投资。阿中树立了友好国家发展关系的典范。阿联酋希望继续巩固其作为中国与中东和北非地区贸易主要目的地的地位。希望双方共同努力，将阿中全面战略伙伴关系和卓有成效的合作提升至新水平。

国际能源论坛前秘书长、中外企业家联合会能源矿业专委会主任委员孙贤胜及阿布扎比商会董事会成员马尔瓦·曼苏里分别代表峰会主办方致辞。

峰会上，中外企业家联合会首席代表董斌发布了《2023中国-阿拉伯金融与投资报告》，从金融机构、私募资本和主权财富基金及金融科技三个方面展望中阿金融合作机遇。峰会还围绕“投资阿布扎比”“基础设施互联互通:构建中阿合作新蓝图”“解纷促合——仲裁助力新时代国际合作” “金融机构携手助力中阿合作”“可再生能源和可持续发展”等主题举办了讨论会，进行了中国合作项目路演。

峰会及相关系列活动为期5天。接下来，主办方将在阿联酋迪拜和沙特利雅得组织开展中国-迪拜企业家论坛、沙中企业家研讨会、企业和机构参访等活动。

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