人民网雅加达5月15日电 （记者曹师韵、李培松）5月15日，五菱Cloud EV（宝骏云朵电动汽车）在印度尼西亚雅加达正式官宣上市，印尼海洋与投资统筹部、能源与矿产资源部、国家电力公司等代表出席活动。至此，经过3年布局，五菱印尼“ABC”三款电动汽车（Air EV，Binguo EV，Cloud EV）已覆盖规模达2亿至4.5亿印尼盾的主流乘用车市场，新能源产品矩阵更加丰富和完善，能够进一步满足印尼民众的不同需求。

自从在印尼推出以来，五菱电动汽车很快受到当地消费者喜爱，逐渐引领印尼形成绿色出行新风潮。2024年第一季度，五菱电动汽车销量达3807台，连续3个月蝉联印尼新能源汽车销量排行榜第一；2023年五菱电动汽车在印尼销量排名第一，新能源汽车市场份额达到50%。同时，五菱印尼也在积极开展新能源充电生态建设，已搭建完成7284个家充设施，本月底将完成15座国标直流快充公用充电桩建设，今年计划搭建100个公用充电桩。

五菱电动汽车也得到印尼政府的高度认可。当前，Air EV已成为印尼先进技术国家实验室首批验证用车，5月18日至25日，150辆Air EV、Binguo EV，Cloud EV电动车将作为第十届世界水论坛官方指定用车在巴厘岛投入使用，为出席会议的各国及国际组织嘉宾提供绿色出行服务。此前，在2022年G20峰会、2023年东盟峰会等重大国际会议期间，五菱电动汽车均成为印尼官方指定用车，持续展示了中国新能源汽车的领先优势。

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