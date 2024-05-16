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中国驻美国使馆发言人：美对华加征关税暴露出美方已丧失自信

2024年05月16日10:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿5月15日电 （记者李志伟）5月15日，中国驻美国使馆发言人就美对华加征关税回答记者提问。发言人说，中方对此表示强烈不满，我们敦促美方切实遵守世贸组织规则，立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。

5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，美国总统拜登宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体等产品的加征关税。

对此，中国驻美国使馆发言人表示，美方滥用301关税复审程序，进一步提高部分对华产品加征的301关税，对其错误做法非但不予以纠正，反而一意孤行，一错再错。中方对此表示强烈不满。

发言人说，世贸组织已明确作出结论，美国的301关税违背世贸规则，是违反国际法的行为。美方的这一做法损人不利己，只会显著推升进口商品成本，让美国企业和消费者承担更多的损失，令美国消费者付出更大的代价。美国作为世贸组织的创立者之一，不仅不愿当好表率，反而带头违规，难以解释其标榜的“公平竞争”，也无法取信于国际社会。

发言人指出，一段时间以来，美国为了维护自己的单极霸权，将经贸问题政治化、工具化，频繁对华施加单边制裁，滥用301关税，不择手段地疯狂打压中国的正常经贸科技活动。这并不能证明美国的强大，反而暴露出美方已丧失自信；也不能解决美国自身的问题，反而会对国际产供链的正常运转造成进一步破坏；并不能因此阻止中国的发展振兴，反而会激发中国人民更加奋发图强。

发言人表示，美方此举是典型的保护主义、政治操弄、霸道霸凌，违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，严重影响双边合作氛围。

发言人强调，我们敦促美方切实遵守世贸组织规则，立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。

(责编：燕勐、杨牧)

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