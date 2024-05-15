人民网巴黎5月14日电 （记者何蒨）5月13日，由中国国家电影局和巴黎中国文化中心共同主办，CCTV-6电影频道、中国电影资料馆、法国百代电影集团承办，法国国家电影与动画中心、法国电影联盟与法国曹操出行等机构协办的第十届法国中国电影节在巴黎中国文化中心和百代歌剧院影院隆重开幕。

中国驻法国大使馆公使陈力、中国国家电影局常务副局长毛羽、巴黎中国文化中心主任及法国中国电影节中方主席刘红革、法国百代电影公司总裁及法国中国电影节法方主席阿尔达万·萨法伊（Ardavan Safaee）、法国国家电影与动画中心代表及双边关系顾问朱丽安·伊赞诺（Julien Ezanno）、法国电影联盟驻中国总代表伊莎贝拉·格拉尚（Isabelle Glachant）、法国文化部文化事务总监卡特琳娜·若戈莉（Catherine Ruggeri）、国家电影专资办主任杨武军、电影频道节目中心副主任马佳、中国电影资料馆副馆长张旭霞参加开幕仪式。

中法嘉宾宣布本届电影节正式开启。人民网记者 何蒨摄

出席此次影展的特邀导演及演员嘉宾包括中国演员、导演兼第十届法国中国电影节推广大使黄渤，法国导演兼第十届法国中国电影节推广大使安妮·芳婷（Anne Fontaine），法国著名演员拉斐尔·佩尔索纳（Raphael Personnaz），《封神第一部：朝歌风云》导演乌尔善、制片人罗珊珊、主演费翔、侯雯元，《人生大事》导演刘江江，《康熙与路易十四》导演吉尔·汤姆逊（Gilles Thompson），中法合拍电影《夜莺》导演菲利普·米勒（philippe Muyl），中法合拍电影《狼图腾》导演约翰·阿诺（Jean-Jacques Annaud）等，共计400余名中法电影人、影视明星和嘉宾出席了开幕酒会和电影节开幕典礼。

媒体云集、星光灿烂

下午16时，电影节组委会在巴黎中国文化中心古典楼举行媒体见面会。刘红革和阿尔达万·萨法伊携安妮·芳婷、拉斐尔·佩尔索纳以及参与本次电影节展映的《封神第一部：朝歌风云》、《康熙与路易十四》、《人生大事》三部电影的主创人员出席发布会并回答记者提问。

刘红革向记者介绍了本届电影节的整体情况。他指出：“法国中国电影节旨在搭建中法电影人交流合作与对话的平台，让更多法国观众观赏到最新上映的优秀中国电影作品，全面了解中国当代电影的丰富性和多样性，讲好中国故事，真实全面立体展示中国。”

萨法伊畅谈了对电影节的愿景，他表示：“中国电影市场的惊人表现反映了中国观众对电影不断增长的需求，以及为满足这一需求所作出的巨大努力。我希望这种热情能够超越国界，也相信这些电影在法国影院里能收获同样的追捧，这也正是本届电影节的目标所在。”

展映电影主创团队的分享同样让记者们惊喜不断，乌尔善、黄渤、费翔、侯雯元、刘江江、后期编导张蠡、制片人董培雯等主创团队从幕后花絮到创作灵感，与中法媒体深入交流互动。乌尔善、黄渤、费翔和刘江江等都受到中法媒体的广泛关注。

《封神》剧组接受记者采访。人民网记者 何蒨摄

费翔在接受记者提问时，谈到《封神第一部：朝歌风云》的英文字幕来自他的翻译，他强调：“字幕太重要了，我刚刚做了北京电影节的评委，看到的电影都不是我懂的语言，但我能完全理解里面的人物和故事，靠得都是一行一行的字幕，所以我真心希望中国电影越来越重视字幕的翻译，这样才能把好的中国电影故事传播出去。好莱坞在上世纪30、40年代翻译了很多电影，传播到全世界，有很多专业部门在做这些工作，做的非常到位。”

踏红毯、话合作

本届电影节是自2011年创办以来，首次在巴黎中国文化中心本部举办开幕典礼。第十届法国中国电影节与富丽典雅的古典楼、世界文化遗产“塞纳河”相映争辉。中法两国的明星和影视界、文化界嘉宾陆续到场，经由红毯赴电影节绚丽的主视觉签名墙前签名、合影留念。

刘红革在致辞中指出：“本届法国中国电影节暌违四年重磅回归，是向中法建交60周年和中法文化旅游年的献礼，具有极其特殊的意义。电影在推动中法人文交流文明互鉴方面扮演着重要角色，为丰富文化的多样性、促进中法相知相通发挥了独特作用，相信中法电影合作会在下一个甲子硕果累累，‘双向奔赴’。”

萨法伊在致辞中展望了与中国合作拍片的前景，他表示：“此次与巴黎中国文化中心合作举办中国电影节，已经成为该集团的传统和战略，也希望在加强与中国技术合作、联合制片和新片发行等方面取得更大进展。”

法国电影与动画中心代表、双边事务顾问于连·艾佐诺代表该中心主席吉尔·佩里松（Gilles Pélisson）发表致辞，他指出：“中国电影在法国广受欢迎，虽然许多中国电影未能在法国院线大量发行，但法国中国电影节填补了这一缺憾，10部影片连续在10个法国城市的放映，一定能让中国电影真正走进法国人的生活。”

毛羽在致辞中表示：“中法两国电影界有着非常良好的交流合作传统，很多中国电影从法国开始走向世界。即将开幕的戛纳电影节，不仅有多部中国电影入围参赛参展，而且有更多的中国电影人将前来参加盛会。作为东西方文明的重要代表，中法两国电影各具特色，美美与共。中国电影自1905年诞生以来，其现实主义风格逐渐成为展示中国社会发展变化、展现中国人民精神风貌、传承和发展中华优秀传统文化的重要艺术形式，深受中国观众喜闻乐见。作为中法电影交流的标志性品牌活动，法国中国电影节已成为法国观众全面、真实、立体了解中国的窗口。”

在开幕盛典上，毛羽和刘红革向安妮·芳婷和黄渤颁发“中法电影推广大使”奖杯。安妮·芳婷曾多次担任法国中国电影节的形象大使，她表示非常荣幸再次参与法国中国电影节这一文化交流盛事，并看到中法电影正在互相影响、互相借鉴。黄渤提及自己和法国十余年来的不解之缘，期待能够与法国艺术家进行更广泛的合作，扮演好自己作为中法文化摆渡人的角色。中法嘉宾在酒会上就电影创作、电影产业发展和中法合作前景等话题展开了深入交流。

重磅首映：中国影片星耀巴黎

在百代歌剧院影院（Pathé Opéra Premier），中法嘉宾共同观赏了开幕大片《封神第一部：朝歌风云》。放映前，观众一同观看本届电影节的宣传片和启动视频、一起见证中法方嘉宾共同按下拍板器，宣布本届电影节正式开启。《封神第一部：朝歌风云》导演乌尔善率演员黄渤、费翔、侯雯元和制片人罗珊珊主创团队与公众见面互动，不少公众踊跃提问。该片以中国传统神话故事《封神演义》为创作蓝本，影片折射了中国古老的文化底蕴，创新展示了中国电影业高超的特效制作技术，令中法嘉宾感受视觉盛宴。

影片结束后，全场响起了热烈的掌声，许多观众在看完片尾“彩蛋”后仍然依依不舍，围绕着明星们进行交流。

本届电影节组委会在策划、排片、宣传推广等方面精心筹备，不仅有《飞驰人生2》、《热辣滚烫》等热门电影，还有纪录片《康熙与路易十四》、动画片《长安三万里》、科幻片《流浪地球2》、爱情喜剧《爱情神话》、神话史诗电影《封神第一部：朝歌风云》、体育电影《热烈》以及故事片《人生大事》、《奇迹·笨小孩》，呈现出中国电影的多彩风貌，为法国观众了解原汁原味的中国社会打开了一扇窗。

未来一个月内，巴黎、里昂、马赛、斯特拉斯堡、布雷斯特、敦刻尔克、戛纳、阿莱斯、普罗旺斯地区萨隆九座法国本土城市以及位于印度洋的海外留尼汪省圣但尼市共10座城市的13家影院将集中展映法国中国电影节的十部影片。

(责编：于洋、刘慧)