新华社北京5月14日电（记者董雪）针对美国财长耶伦日前就中国新能源领域再次抛出所谓“产能过剩”言论，外交部发言人汪文斌14日说，美国就是在打着“产能过剩”的旗号对别国先进产业进行打压，以“公平竞争”为借口搞保护主义，是赤裸裸的霸凌霸道。

当日例行记者会上，有记者问：近日，美国财长耶伦在接受美国媒体采访时再次谈及中国在电动汽车等新能源领域存在所谓“产能过剩”。面对质疑，耶伦称，“美国会非常明确地针对战略领域进行投资补贴，但我们不希望中国向产能严重过剩的企业提供大量补贴，这只会把我们的企业挤出市场”。中方对此有何评论？

汪文斌表示，按照美方的逻辑，美国进行补贴就是“至关重要的产业投资”，别国进行补贴就是“令人担忧的不公平竞争”；美国向世界出口有比较优势的产品就是“自由贸易”，别国向世界出口有比较优势的产品就是“产能过剩”。这用中国话说就是“只许州官放火，不许百姓点灯”，用美国话说就是“我做了你不能学，我说了你必须做”。说到底，美国就是在打着“产能过剩”的旗号对别国先进产业进行打压，以“公平竞争”为借口搞保护主义，践踏市场经济原则和国际经贸规则，是赤裸裸的霸凌霸道。

汪文斌说，包括电动汽车、锂电池、光伏产品在内中国新能源产业的快速发展建立在持续技术创新、完善产供链体系和充分市场竞争之上，取得的领先地位是比较优势和市场规律共同作用的结果，而非来自所谓“补贴”。相反，近年来，美方相继签署《芯片与科学法案》《通胀削减法案》，通过数千亿美元的直接和间接补贴，直接干预市场资源配置。美国才是产业补贴的“大户”。

“补贴补不出产业竞争力，保护也保不出真正强大的企业。中国新能源产业的快速发展，符合世界经济实现绿色转型的需要，有利于中国，有利于美国，也有利于世界。我们奉劝美方摒弃心口不一的虚伪和双标，不要再重蹈保护主义的覆辙。”汪文斌说。

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