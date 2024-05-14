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挪威南部地区最大博物馆开馆

2024年05月14日16:48 | 来源：新华网
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　　新华网奥斯陆5月14日电（记者张玉亮）挪威“艺术粮仓”博物馆近日在挪威南部城市克里斯蒂安桑向公众开放，上千名参观者来到这座由粮仓改建的博物馆，一睹北欧艺术作品风采。

　　图为挪威“艺术粮仓”博物馆外观。记者 张玉亮 摄

　　这座博物馆占地3300平方米，收藏了上万件北欧艺术家创作的油画、版画、雕塑等艺术作品。这些作品由南挪威艺术博物馆和挪威知名收藏家尼古拉·唐根捐赠。该博物馆不仅是挪威南部地区最大的博物馆，也是全球收藏北欧艺术品最多的博物馆。

　　图为“艺术粮仓”博物馆内部。记者 张玉亮 摄

　　据介绍，该博物馆的建成耗时9年，由一座1935年建造的粮仓改建而成。该博物馆不仅展出北欧艺术品，还将举办一系列大型展览。开馆当天即举办了首个展览“北方的激情”开幕式，展出1910年至1990年间的600多件北欧艺术作品。

　　图为参观者在“艺术粮仓”博物馆欣赏艺术作品。记者 张玉亮 摄

　　该博物馆还致力于展示新技术，在“粮仓实验室”展厅，博物馆将平面的油画作品投影至地面和四面墙上，通过声光电等形式，转化为立体的多媒体作品，吸引了众多参观者观摩。

　　图为参观者在“艺术粮仓”博物馆参观“粮仓实验室”。记者 张玉亮 摄

　　“艺术粮仓”博物馆公关总监艾尔比约·达尔告诉记者，近年来，越来越多中国人来到挪威南部地区旅游和商务考察，希望“艺术粮仓”能吸引更多中国游客来到挪威南部。“艺术粮仓”也将探索与中国艺术家和艺术机构展开交流合作的可能性。

(责编：刘叶婷、张悦)

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