新华社北京5月14日电 题：“美国霸权”+“共同防御”=“结伙打劫”

新华社记者刘赞

美国与菲律宾为期近20天的“肩并肩”联合军事演习日前落下帷幕。菲军方称，超过1.67万名军事人员参加此次军演，其中包括5000名菲方人员和1.1万名美方人员。据报道，军演范围涵盖南海部分海域。

近期南海局势升温，同美方的插手介入脱不了干系。菲律宾近来多次派船只侵闯中国南海岛礁，中国海警依法依规对其实施规制、拦阻、驱离。作为域外国家的美国不仅无端指责中国的海上行为是“危险”和“进攻性”的，还以《美菲共同防御条约》相威胁，明目张胆地为菲方侵犯中方主权撑腰打气，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，严重危害地区和平稳定。

美国及其盟友惯于打着“共同防御”旗号侵害他国利益，以此掩盖其“结伙打劫”的本质。为维护自身霸权，美国长期在世界各地拉帮结伙，打造针对特定国家的同盟体系，挑动对抗、祸乱世界。与美国结盟的国家实际被捆绑在美国的战车上，沦为美国的霸权工具，最终只会反受其害。

美与菲日加强勾连

在南海问题上，美国频频拿《美菲共同防御条约》说事，企图威胁中国。美军印太司令部司令约翰·阿奎利诺今年3月在美国国会众议院军事委员会出席听证会时声称，若有菲律宾水手或士兵死亡，菲律宾可启动《美菲共同防御条约》第五条，即集体防御条款。美国总统拜登日前宣称，在南海水域任何针对菲律宾飞机、船只或武装力量的袭击都将触发《美菲共同防御条约》。

美国在钓鱼岛问题上也以同样手法力挺日本，将属于中国领土的钓鱼岛纳入美日同盟的防御范围。拜登4月10日与到访美国的日本首相岸田文雄会谈后在联合记者会上表示，美国始终基于《美日安保条约》坚定履行对日本的防御承诺，该条约适用于钓鱼岛。

美国与菲日两国的军事同盟以“防御”为名，但具有明显进攻属性。岸田访美期间，双方对《美日安保条约》进行“60余年来最大规模升级”，将双边关系定位为“全球伙伴”，美国支持日本加强进攻能力并强化双方军事力量协同合作。菲律宾去年向美方增加开放4个军事基地，位置靠近中国台湾和南海。美国最近还首次在菲部署“堤丰”陆基中程导弹系统。据《海军新闻》网站报道，该系统可能会部署在吕宋岛，其射程可以到达中国海岸和中国南海。

美国还将日菲两国拉在一起，于4月11日在华盛顿举行了三国领导人会晤。会晤声明对中国大肆抹黑攻击，声称要在“支持自由开放的印太地区”方面深化三国合作。

对此，菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林多格-乌伊日前在《马尼拉时报》网站撰文指出，打造美日菲三边同盟是美国推进“印太战略”的关键一步，目的是维护美国在这一地区的霸权地位和战略影响力。马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦说，美国正寻求通过巩固与地区盟友的关系来增强第一岛链的军力，以围堵中国。

拉帮结伙维护霸权

长期以来，在国内军工复合体等利益集团的驱动下，美国在世界各地树敌滋事、挑动对抗，以“共同防御”为名拉帮结伙侵害其他国家利益。

在东北亚，美韩同盟名义上是防御“朝鲜威胁”，实际上是美国干预东北亚事务的抓手。美国在半岛保持军事存在，不只是针对朝鲜，也针对周边大国。比如，在韩国部署“萨德”反导系统就有监视中俄的意图。近年来，美韩还共同对台海、南海局势指手画脚。

在大洋洲，美澳防务合作始于二战期间，但两国在战后结成军事同盟时，澳大利亚并未面临明显的外来安全威胁。此后，澳派兵参与了美国发动的多次战争，包括朝鲜战争、越南战争、阿富汗战争、伊拉克战争等。近年来，美澳这两个域外国家相互勾连，打着“自由航行”旗号频频在南海开展军事行动。

在欧洲，美国不断强化其主导的北约。北约号称“防御性”军事联盟，建立初衷是防范所谓“苏联入侵”，但在苏联解体、冷战结束后并未解散，而是将俄罗斯视为对手，通过多轮东扩一步步挤压俄战略空间。俄乌冲突爆发后，北约源源不断向乌克兰提供军事援助，并逐步升级加码，企图利用乌克兰来削弱和拖垮俄罗斯。同时，北约还借助芬兰和瑞典加入，从北部进一步加强对俄战略威慑。事实上，冷战结束以来，北约这个“防御性组织”在美国主导下到处进行军事干涉，对南联盟、阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国采取军事行动，造成大量平民伤亡和严重人道主义危机。

近年来，美国对各种同盟关系加以整合，试图打造规模更大的同盟体系，包括建立美日韩、美英澳、美日澳、美日菲等安全合作机制，还推动“北约亚太化”和“亚太北约化”。所有这些以“共同防御”为名打造的军事同盟在根本上都服务于美国的霸权利益，是美国维护霸权利益的工具。

“美国本来就是通过战争常态化来掌握世界霸权的战争国家。”日本山口大学名誉教授纐缬厚指出，在亚洲，美国想继续维持其霸权地位，比以往任何时候都更加依赖日本、韩国和菲律宾等盟国。

借刀杀人破坏和平

一些盟友有了美国的“共同防御”承诺撑腰，似乎底气足了不少。菲律宾总统马科斯日前声称，如果有菲军人在南海发生的“事故”中死亡，马尼拉就会启动《美菲共同防御条约》。

事实上，“共同防御”是美国控制盟友的一种手段，其根本目的是服务于美国的战略利益而非保障盟友安全，这些盟友往往因被利用而面临更大风险。菲律宾前参议员弗朗西斯科·塔塔德近日在菲律宾《马尼拉时报》网站发表文章直言，如果菲律宾在美国支持下与中国开战，将是“愚蠢的自杀行为”。

瑞典跨国和平与未来研究基金会创始人扬·奥贝里指出，“北约的基本作用是确保美帝国主义在世界范围内的影响力并将其盟友控制为附庸”。美国的盟友都面临首先遭受冲突影响的风险，它们必须在美国需要时提供士兵和武器，这会损害这些国家的安全。

事实表明，拉帮结伙搞对抗无法解决争端、带来安全，只会激化矛盾分歧。通过和平谈判寻求各方都能接受的解决方式才是真正化解矛盾分歧的正确之道。

印尼智库东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺表示，美国以维护自身在亚太地区主导地位为目的建立的双多边合作框架给地区和平稳定带来极大威胁。印尼战略与国际问题研究中心研究员韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂认为，美国及其盟友在南海的军事活动不会给东盟国家和世界经济带来积极影响，域外势力干预只会加剧南海紧张局势，和平谈判是解决南海问题的唯一途径。

谈到如何解决钓鱼岛问题，纐缬厚表示，日中两国应加深交流、保持友好关系，在反复对话中寻找解决方法。“我相信日中友好是两国最大的安全保障。”（参与记者：刘锴、王晓薇、邓仙来、安晓萌、叶平凡、郑世波、孙磊、姜俏梅、付一鸣、毛鹏飞、蔡蜀亚、刘恺）

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