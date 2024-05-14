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中国驻美国大使谢锋会见中国美国商会代表团

2024年05月14日14:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿5月14日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使谢锋会见中国美国商会代表团。双方就加强中美经贸合作和人文交流、美企在华发展等进行了深入和建设性交流。

谢锋阐明中方对中美关系、两国经贸合作等政策立场，表示中美元首旧金山会晤重要共识为中美关系发展指明了方向，我们要遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则，以和为贵，以稳为重，以信为本，推动中美关系沿着稳定、健康、可持续的道路向前走。

谢锋介绍了中国经济持续回升向好的态势，表示中国扩大高水平对外开放的决心坚定不移，新质生产力正加快形成，中国式现代化将为包括美国在内的世界各国提供新的历史机遇。

谢锋指出，当前中美关系仍面临不少挑战，稳定和改善两国关系依然任重道远。希望工商界朋友继续做中美友好和互利合作的桥梁纽带，为稳定发展中美关系、深化拓展两国交流合作尽心发声出力，推动中美关系真正稳下来、好起来、向前走。

中国美国商会成立于1919年，为美在华企业提供咨询、信息和商业支持服务。目前会员企业近1000家。

(责编：于洋、杨牧)

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