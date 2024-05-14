人民网华盛顿5月14日电 （记者李志伟）日前，第五届《我的中国相册》故事征集活动在美国结束。在6个月的时间里，活动共吸引了全美120名参与者，征集到近1000份照片或视频。

第五届《我的中国相册》故事征集活动由中国驻美国使领馆等联合举办，面向全美民众以照片、视频、访谈等方式征集中美民间交往友好故事，旨在促进两国人民多走动、多来往、多交流，共同续写新时代民间友好故事。

据主办方的介绍，此次活动征集到的友好故事题材广泛，涉及飞虎队、鼓岭情缘、地方交流、青少年交流、大熊猫保护以及音乐、武术、茶艺、中文等文化艺术交流。

美社会各界人士分享了他们与中国结缘的珍贵点滴。103岁的飞虎队老兵哈利·莫耶表示，飞虎队为中美两国人民的关系作出重大贡献，现在轮到年轻一代去接棒了。“鼓岭之友”发起人穆言灵讲述了其公公穆蔼仁一生五次进出中国，不远万里来到中国教书、支援中国抗战，并将部分骨灰撒入福建闽江的故事。

亲历1972年尼克松访华、前美驻华大使兼亚太事务助理温斯顿·洛德表示，促进中美人文交流一直很重要，现在比以往任何时候都更需要《我的中国相册》这类活动来增进两国人民之间的了解。

据悉，5月16日，中国驻美国大使馆、驻纽约总领馆、驻旧金山总领馆、驻洛杉矶总领馆、驻芝加哥总领馆还将联合举办第五届《我的中国相册》故事线下分享活动。

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