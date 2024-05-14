人民网讯 据阿联酋通讯社报道，由阿布扎比卫生局主办的首届阿布扎比世界卫生峰会于5月13日在阿布扎比国家展览中心开幕，主题为"加速全球医疗保健的未来"。阿布扎比王储兼阿布扎比执行委员会主席谢赫-哈立德-本-穆罕默德-本-扎耶德-阿勒纳哈扬主持开幕式。本届阿布扎比世界卫生峰会汇集了5000多名与会者、200多名演讲者和100多家参展商。本次活动将持续至5月15日。

在参观展览期间，谢赫-哈立德听取了医疗机构和公司展示的最新医疗技术创新和医学科学发展的汇报。他指出，阿联酋在医疗保健领域推出多项倡议和创新项目及计划。希望通过加速医疗领域的研究以及加强医疗基础设施投资，进一步提高社区居民的健康和生活质量。

谢赫-哈立德强调，举办此次活动体现了阿布扎比支持和鼓励在医疗保健和生命科学领域研发方面投资的承诺，通过加强公共和私营部门之间的合作，加速向预防性医疗生态系统过渡。

阿布扎比世界卫生峰会是一个对话和知识交流的平台，推动医疗保健向主动和预防性方法转变。为期三天的峰会将围绕医疗保健的核心主题举办各种小组讨论和现场讨论，包括人工智能在医学研究、人类长寿研究、基因组学、生物技术和制药等主题中的应用。

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