新华社华盛顿5月13日电 美国航天局13日在其官网公布了“朱诺”探测器近期近距离飞越木星时拍摄到的照片，其中两次拍到了木星的小卫星——木卫五。

木星是一颗气态巨行星，以“动荡不安”的大气层著称。美航天局新闻公报介绍，今年3月7日，“朱诺”探测器第59次近距离飞越木星，拍摄到了木星的彩色云带和包括“大红斑”在内的风暴系统。值得一提的是，这次近距离飞越还两次拍到了木星的小卫星——木卫五。

从公布的两张图片上看，相对于巨大的木星本身而言，木卫五看起来只是一个黑点。这颗小卫星半径只有约84公里，形状像土豆。

据介绍，在拍摄第一张图片时，“朱诺”位于木星云顶上方约26.5万公里处，纬度约为木星赤道以北5度。

木卫五又名“阿玛尔忒亚”，其轨道位于木卫一轨道内侧，绕木星运转一圈需要0.498个地球日。观测表明木卫五散发的热量比从太阳吸收的热量要多。这可能是因为当它在木星强大磁场中运行时，其内核感应产生了电流。这些热量也可能来自木星引力引发的潮汐压力。

2000年时，美国的“伽利略”号探测器曾发现木卫五的一些表面特征，包括撞击坑、山丘和山谷等。

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