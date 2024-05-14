欧亚商贸中心航拍图片。欧亚商贸中心有限公司供图

人民网罗马5月13日电 （记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇11日视察位于首都贝尔格莱德的欧亚商贸中心项目工地，并听取了业主和项目施工方的情况汇报。

韦西奇表示，自己已经多次前来视察，非常重视项目进展。他对欧亚商贸中心的作用和意义给予了高度评价，相信项目投入使用后不仅能够进一步推动中国与塞尔维亚的贸易发展，其影响力也必将辐射到整个巴尔干地区。

欧亚商贸中心有限公司董事长邹军伟表示，在塞尔维亚政府的大力支持下，欧亚商贸中心即将竣工开业。作为贝尔格莱德全新的现代化中国商场，这里会成为中塞贸易往来、文化交流的新窗口。

欧亚商贸中心项目于2022年正式启动，总建筑面积约3.47万平方米，中建八局负责项目建设。该项目由两栋地上建筑单体组成，包含470多间商铺和430个地上停车位，是中塞签署自由贸易协定后的第一批成果之一。目前，项目建设已经接近尾声，预计将于今年7月正式开业。

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