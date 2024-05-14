人民网巴黎5月13日电 （记者何蒨）当地时间5月12日晚，第十届法国中国电影节首场活动暨中法合拍纪录电影《康熙与路易十四》的特别放映在巴黎百代歌剧院高级电影院成功举办。中国驻法国大使卢沙野、中国国家电影局常务副局长毛羽、法国电影联盟驻中国总代表伊莎贝拉·格拉尚（Isabelle Glachant）、中国驻法国使馆公使衔参赞严振全、巴黎中国文化中心主任刘红革、中央广播电视总台电影频道节目中心副主任马佳、国家电影专资办主任杨武军、中共广州市委常委及宣传部部长杜新山、上影集团董事长王健儿、西部电影集团董事长赵文涛、广州电视台台长陈家成、广州市广播电视台副台长杨露及制片人董培雯、法国导演吉尔·汤姆逊（Gilles Thompson）等影片主创团队成员，以及其他重要嘉宾和观众近300人出席活动。

卢沙野在为第十届法国中国电影节题写的寄语中指出：“电影艺术超越语言、跨越时空，用融合文学、音乐、光影的‘第七艺术’讲述故事，表达情感。电影是一国文化和社会生活的缩影，是不同国家人民相互凝望、相互了解的绝佳窗口。希望法国观众通过与中国电影的相遇，了解中国的历史文化、社会生活，了解普通中国人对美好生活的追寻、对人生意义的探求。相信法国观众一定能感受到中国电影蓬勃的创造力，体会到多元文化的魅力，更相信那些人类共通的情感和梦想会让我们彼此走得更近。”

第十届法国中国电影节由中国国家电影局和巴黎中国文化中心共同主办，是列入庆祝中法建交60周年和中法文化旅游年框架的重点项目，获得两国电影部门、相关机构、电影业界人士及法国观众的热切关注和大力支持。《康熙与路易十四》为庆祝中法建交60 周年而作，着眼于“中国故事、国际表达”，由中法专业电影团队分别在两国取景拍摄。影片由广州市广播电视台、华夏电影发行有限责任公司和法国幸运之光电影音乐公司联合出品，是本次电影节选片中唯一一部中法合拍的纪录电影。

杜新山在放映前的致辞中称，与观众分享广州这座历史文化名城在中法交流中的重要角色。作为“中国的南大门”，广州始终是改革开放的前沿和先行先试的热土。第十届法国中国电影节为展示电影产业成就、促进中法文化交流提供了绝佳平台，期待两国电影人更多与广州结缘，持续书写文明交流互鉴的美好篇章。

作为《康熙与路易十四》出品人，陈家成与观众分享了该片的制作细节。他指出：“摄制组历时三年，深入中国的广州、北京，法国的巴黎、里昂、拉罗谢尔等城市的图书馆、档案馆、史迹名胜、名人故居、高校和科研机构，打造出这样一部真实还原的纪录片，让历史的演进变得切实可感，让后人得以从‘物证’感知‘历史’。”

伊莎贝拉·格拉尚对法国中国电影节组委会的邀请表示感谢，她表示，2024年作为中法建交60周年具有特殊性，电影院作为一个神奇的地方，能让观众通过一张电影票被带到遥远的地方，甚至是数百年前的时光，这正是中法两国在彼此国度举办电影节所要传达的魅力，即通过大银幕呈现足以打动人心的故事和才华。这部纪录电影作为中法合拍之作，展现了两国的共同历史，是庆祝两国电影和文化交流的极佳方式。

巴黎中国文化中心主任刘红革在致辞中表示，法国中国电影节在巴黎创办13年来，已成功举办9届，放映了97部中国电影，全面讲述了中国故事和中法相知的故事。《康熙与路易十四》作为中法合拍纪录影片，传递了和而不同、对话合作、和平发展的良好愿望，为变乱交织的世界打开正确交往方式提供了借鉴，为加强国际间人文交往注入了正能量，希望法国观众在光影的盛会中感知中法文化交流的价值和文明互鉴的美好。

纪录片《康熙与路易十四》讲述了三百多年前，法国国王路易十四派遣六名“国王的数学家”远赴中国，随后中国清朝皇帝康熙以海纳百川的胸襟与路易十四积极互动，开启了两国科技、商贸和思想文化交流的故事，书写了一段东西方两大文明交流互鉴的历史篇章。

电影开篇，银幕上首先出现了热闹的巴黎街道，路上车水马龙、游人如织，展示着这个国际都市的现代魅力。随着镜头一转，画面来到了坐落在静谧的苏珊马松街道（rue Suzanne Masson）的法国外交部档案馆，影片的故事由珍藏于此的《路易十四给康熙皇帝的一封信》徐徐展开，影片运用多样的镜头和生动的画面，将气势恢宏的紫禁城与美轮美奂的凡尔赛宫镜像对照，将观众带入了时光隧道，感受这段历久弥新的特殊友谊。

影片放映结束后，《康熙与路易十四》的主创代表法方导演吉尔·汤姆逊、后期编导张蠡、制片人董培雯以及主演特里斯坦·罗宾上台与观众互动，进行映后访谈、交流，引起热烈反响，观众们踊跃提问，对该部纪录电影给予高度评价。

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