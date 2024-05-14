新华社法兰克福5月13日电 专访｜德中经贸合作从来不是“单行道”——访德国世界隐形冠军峰会主席瓦尔特·多林

新华社记者单玮怡

德国世界隐形冠军峰会组委会主席、德国世界市场领导者学院创始人兼院长瓦尔特·多林日前接受新华社记者书面专访时说，德中经贸合作从来不是“单行道”，双边经贸联系紧密，为两国经济可持续发展提供强大动力。

多林在飞往北京参加2024中德（欧）隐形冠军论坛及多场双边经贸交流活动前接受了记者采访。他说，2024中德（欧）隐形冠军论坛是对“脱钩”荒谬言论的回应，展示了参会企业致力于通过合作共同促进全球发展繁荣的决心。

2024中德（欧）隐形冠军论坛于5月12日至14日在北京举办。这是德国世界隐形冠军峰会首次走出德国举办分会活动，将推动德国及欧洲企业与中国企业在科技创新、产业发展、人才流动、信息互通等方面的务实合作。

“隐形冠军”指在某一细分领域或行业具有全球领先市场地位的中小企业。据统计，德国“隐形冠军”企业数量目前约为500家。

“在这些德国‘隐形冠军’企业之中，大部分企业在中国设有分支机构，或者有中国合作伙伴和客户，”多林说，“我们期待为企业搭建桥梁，促进和扩大对华合作，因为中国是一个成功德国企业必须占有一席之地的庞大市场。”

多林说，任何想进入国际市场的企业都不能忽视中国市场，德国中小企业期待全面了解中国政策和市场环境，并持续寻找新的市场机遇和合作伙伴。“在北京举办2024中德（欧）隐形冠军论坛是实现以上目标的理想选择。”

多林认为，中国持续传递推进高水平对外开放的积极信号，特别是延长德国等国公民短期来华的免签政策、全面取消制造业领域外资准入限制措施等，正进一步扩大德中经贸合作广度，增强德企在华发展信心。

被称作“隐形冠军企业年会”的德国全球市场领军企业（世界隐形冠军）峰会自2011年开始举办，至今已举办14届。今年峰会于1月底至2月初在德国举行，500余家德国和其他欧洲地区企业代表参会。

展望未来，多林说，他期待德国、欧洲企业增进对华交流，碰撞出新的发展机遇，推动多行业和多领域的互利共赢合作。他所在的德国世界市场领导者学院将与德国欧洲中小企业中国合作中心深度合作，为德国更多中小企业落户中国、投资建厂和兴业发展提供便利。

“我相信，在下一届德国世界隐形冠军峰会上，将有更多德国企业分享他们在中国成功发展的故事。”多林说。

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