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陕西省侨联代表团与巴西华人文化交流协会举行座谈会

2024年05月14日09:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢5月13日电 （记者陈海琪）当地时间5月13日，由陕西省归国华侨联合会（以下简称“陕西省侨联”）党组成员、副主席兼秘书长尚小红率领的陕西省侨联代表团到访里约热内卢巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）会馆，并举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西文协主席上官建峰出席座谈会并致辞。

尚小红对广大巴西侨胞一直以来为家乡做出的贡献表示赞赏，并表示陕西省侨联将当好广大侨胞的“娘家人”、“贴心人”，做好服务工作，成为巴西侨胞的坚实后盾，架起陕西与巴西在各领域的沟通桥梁。

陕西省归国华侨联合会党组成员、副主席兼秘书长尚小红在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

陕西省归国华侨联合会党组成员、副主席兼秘书长尚小红在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育介绍了总领馆领区的基本侨情，并对广大侨胞所做的贡献予以肯定。他表示，里约侨胞发扬中华民族吃苦耐劳的精神，艰苦创业，辛勤工作，为当地经济社会发展助力，也为加深中巴两国人民相互了解发挥了不可替代的作用。总领馆将始终践行“外交为民”理念，树立服务意识，提高工作质量，一如既往地支持和关心侨团的工作，更好地为侨胞排忧解难，为解决侨界面临的困难和问题提供力所能及的帮助。王尉育指出，希望此次代表团的访问，能够进一步深化陕西省与巴西在各领域的务实合作，促进两国人民的相互了解和友谊。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

上官建峰介绍，巴西文协一直以来致力于打造促进中巴民间文化交流和传播中华优秀文化的重要平台，希望能进一步密切与陕西省侨联的联系，为推进陕西省与巴西在经贸、文化、科技等领域的交流合作添砖加瓦。

巴西文协主席上官建峰在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西文协主席上官建峰在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆领事曾粲、巴西文协常务副主席黄艳娟等出席座谈会。本次座谈会由巴西文协秘书长伍小曼主持。

(责编：于洋、杨牧)

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