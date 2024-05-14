周亭

当地时间5月8日晚，中国国家主席习近平抵达布达佩斯国际机场，在机场迎接的匈牙利总理欧尔班用一句亲切的“欢迎你们‘来家里’”，道出了远隔千山万水的中匈两国缘分。海外媒体以中匈之间深厚的历史渊源、相似的文化结构、特殊的情感纽带为切入点，展现了两国的“不解之缘”。

中匈两国都拥有深厚的历史底蕴，两国人民友好情谊源远流长，这已成为两国交好的重要基石。《匈牙利民族报》5月8日刊发习近平主席署名文章《携手引领中匈关系驶入“黄金航道”》，其中习近平主席用“故地重游”一词来形容此次出访。欧尔班总理在接受中央广播电视总台《高端访谈》专访时强调，匈牙利人是从东方迁徙而来，所以对东方来的客人抱有一种特殊的情感。除去政府交往，民间文化交流亦有相当丰富的历史。以语言教学为例，匈中双语学校是中东欧地区唯——所使用中文和所在国语言教学的公立全日制学校。《布达佩斯时报》指出，目前匈牙利共设立5所孔子学院，培养了大批匈中友谊的传承者、两国文化的沟通者，更以语言为桥梁，续写了匈中人民友好交往的故事。

中匈两国不仅拥有悠久的历史，还都拥有着灿烂的文化。在美食文化上，中匈两国的饮食习惯有着相似之处。《匈牙利民族报》表示，中匈两国都有喝汤和饮酒的习惯。在艺术领域，世界扬琴协会主席、匈牙利演奏家赫伦萨·维克托利亚指出，匈牙利传统击弦乐器辛巴龙和中国扬琴有着共同的祖先。匈牙利佩奇大学副校长约瑟夫·鲍迪士在接受《布达佩斯时报》采访时表示，聆听中国音乐，让他真切地感受到文化交流能跨越一切阻碍。在思维方式上，两国姓名顺序相同。匈牙利区域发展部部长纳拉斯科斯·蒂伯在接受CGTN采访时谈到了匈牙利姓名顺序同中国“先姓后名”一致，体现了中匈两国对于集体情感联结的高度重视。

中匈两国的深厚友谊，源于历史，盛于当下，是文明同情感的碰撞，也是历史与未来的交织。2024年正值中匈建交75周年，此次习近平主席与欧尔班总理会谈时特别指出，双方要继续支持两国语言教学，加强人文交流。

未来中匈两国将继续挖掘文化的“黏合剂”作用，筑牢两国共通文化根基，让中匈关系在“黄金航道”上行稳致远。

（作者系中国传媒大学区域国别传播研究院执行院长、教授)

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