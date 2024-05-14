人民网里约热内卢5月13日电 （记者时元皓）拉巴斯消息：当地时间5月13日，由中国中铁承建的奥鲁罗—查拉帕塔1标段双向公路项目（以下简称“奥鲁罗公路项目”）在玻利维亚西部城市奥鲁罗举行开工仪式，玻政府官员代表、参建单位代表、公路沿线社区代表等近千人出席仪式。玻利维亚总统路易斯·阿尔塞出席活动并致辞。

奥鲁罗公路项目开工仪式现场，玻利维亚总统路易斯·阿尔塞宣布项目开工。中国中铁供图

阿尔塞表示，公路的建成将极大推动奥鲁罗地区经济发展。玻政府信任中国企业的建设能力和水平，希望施工单位能保质保量按时完工，并尽快推动未来二期、三期公路建设早日落地。

据介绍，奥鲁罗公路项目是玻利维亚国家基础路网01号公路的改扩建项目，主要包括全长19.79公里双向四车道的刚性路面公路建设。项目由中国中铁旗下中铁国际和中铁七局共同组建的联合体施工总承包并负责施工。

奥鲁罗公路项目开工仪式现场，中国中铁员工代表合影。中国中铁供图

公路建成后将打通连接南部城市的快车道，接入泛美高速公路网络，连通奥鲁罗与周边其他地区，形成进口物流通道，成为玻利维亚西南交通运输走廊的重要组成部分。

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