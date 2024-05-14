周亭

当地时间5月7日，中国国家主席习近平乘坐专机前往塞尔维亚首都贝尔格莱德进行国事访问，这是习近平主席此次欧洲之行的第二站，也是时隔8年第二次访问塞尔维亚。5月5日至5月12日，共有多达1.5万条新闻报道热议习近平主席访问塞尔维亚之行，外媒多从细节入手，借到访安排、互赠国礼等内容阐释中塞两国的“铁杆友谊”。

此次访问最引人注目的便是塞尔维亚对习近平主席的盛情接待。塞尔维亚总统武契奇在接受中央广播电视总台独家专访时透露，自2016年以来，自己以各种不同的方式邀请习近平主席访问塞尔维亚，当面邀请、电话邀请、写信邀请……一共邀请了15次。多家外媒聚焦本次访问的细节安排，场场活动均透露出塞尔维亚对于远道而来的中国老朋友的用心。英国《旁观者》报道称，5月8日，成千上万名塞尔维亚公民聚集在塞尔维亚大厦广场外，高喊“中国”“塞尔维亚”。英国广播公司（BBC）报道称，从机场延伸至市中心的中国国旗体现出塞尔维亚对习近平主席到访的重视与欢迎。塞尔维亚媒体Politika5月7日报道称，在国宴上，武契奇总统准备了塞尔维亚葡萄酒，还有《好一朵美丽的茉莉花》、《我和我的祖国》等中文歌曲。这些被外媒关注到的细节，为中塞两国的真挚情谊增添了许多动人之处。

跨越时空的国礼互赠环节蕴藏着中塞友谊的又一段佳话。8年前，习近平主席首次访问塞尔维亚时，斯梅戴雷沃钢厂的工人们为习近平主席送上了一块“定制”斯梅戴雷沃钢厂剪影纪念牌。《今日巴基斯坦》报道指出，这块圆形的钢制牌匾象征着中塞两国的“铁杆友谊”。中国香港《巴士的报》报道称，河钢集团斯梅戴雷沃钢厂经营状况的不断好转，正是两国友谊的重要见证。此次访塞之行，习近平主席为塞尔维亚带来了由这家钢厂生产的钢铁雕塑。这些雕塑以北京天坛和贝尔格莱德圣萨瓦教堂为主题，象征着中塞友谊历久弥坚。此外，塞尔维亚《新闻报》表示，为迎接远道而来的中国朋友，塞尔维亚还特意发行了“有朋自远方来”主题纪念邮票。

在历史与文明的交织中，中国与塞尔维亚的文化交流如同一条源远流长的河流，不断滋养着两国人民的友谊之花。我们期待未来中塞两国的文化合作更加精彩纷呈，共同续写“铁杆友谊”的华美乐章。

（作者系中国传媒大学区域国别传播研究院执行院长、教授)

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